09 августа 2024

Улицы центра Екатеринбурга застелили красными дорожками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мюзикл Семейка Адамс. Тюмень, красная дорожка, женские ноги
Акцию с красными дорожками приурочили к неделе моды (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга улицы застелили красными дорожками из-за предстоящей международной недели моды. Об этом рассказали очевидцы.

Дорожки заметили по всей Плотинке, в том числе у памятника Татищеву и Де Генину и в рок-переходе. Также ее проложили вдоль набережной реки Исеть и по улице Вайнера. Акция стала частью подготовки к неделе моды UFashion.

Ранее URA.RU писало о полной программе модных показов в Екатеринбурге. Еще часть мероприятий пройдет в Верхней Пышме, а хедлайнером будет музыкант Niletto.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Екатеринбурга улицы застелили красными дорожками из-за предстоящей международной недели моды. Об этом рассказали очевидцы. Дорожки заметили по всей Плотинке, в том числе у памятника Татищеву и Де Генину и в рок-переходе. Также ее проложили вдоль набережной реки Исеть и по улице Вайнера. Акция стала частью подготовки к неделе моды UFashion. Ранее URA.RU писало о полной программе модных показов в Екатеринбурге. Еще часть мероприятий пройдет в Верхней Пышме, а хедлайнером будет музыкант Niletto.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...