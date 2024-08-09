Акцию с красными дорожками приурочили к неделе моды (архивное фото)
В центре Екатеринбурга улицы застелили красными дорожками из-за предстоящей международной недели моды. Об этом рассказали очевидцы.
Дорожки заметили по всей Плотинке, в том числе у памятника Татищеву и Де Генину и в рок-переходе. Также ее проложили вдоль набережной реки Исеть и по улице Вайнера. Акция стала частью подготовки к неделе моды UFashion.
Ранее URA.RU писало о полной программе модных показов в Екатеринбурге. Еще часть мероприятий пройдет в Верхней Пышме, а хедлайнером будет музыкант Niletto.
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