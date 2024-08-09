Улицы центра Екатеринбурга застелили красными дорожками. Фото

10 августа 2024 в 00:41 Размер текста - 17 +

Акцию с красными дорожками приурочили к неделе моды (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В центре Екатеринбурга улицы застелили красными дорожками из-за предстоящей международной недели моды. Об этом рассказали очевидцы. Дорожки заметили по всей Плотинке, в том числе у памятника Татищеву и Де Генину и в рок-переходе. Также ее проложили вдоль набережной реки Исеть и по улице Вайнера. Акция стала частью подготовки к неделе моды UFashion. Ранее URA.RU писало о полной программе модных показов в Екатеринбурге. Еще часть мероприятий пройдет в Верхней Пышме, а хедлайнером будет музыкант Niletto. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Екатеринбурга улицы застелили красными дорожками из-за предстоящей международной недели моды. Об этом рассказали очевидцы. Дорожки заметили по всей Плотинке, в том числе у памятника Татищеву и Де Генину и в рок-переходе. Также ее проложили вдоль набережной реки Исеть и по улице Вайнера. Акция стала частью подготовки к неделе моды UFashion. Ранее URA.RU писало о полной программе модных показов в Екатеринбурге. Еще часть мероприятий пройдет в Верхней Пышме, а хедлайнером будет музыкант Niletto.