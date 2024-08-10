Метеоролог Шувалов раскрыл, вернется ли жара на Урал

Во второй декаде августа Урал может ожидать характерную для осени погоду с частыми дождями и температурой вряд ли выше 20 градусов. Об этом URA.RU сообщил синоптик, метеоролог Александр Шувалов. По его словам, регион также обойдут и экстремальные погодные явления, например, залповые ливни.
«Вторая декада августа, которая вот-вот начнется, будет очень похожей на осень. Температуры в эту декаду на Среднем Урале: в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле, в Челябинске, вряд ли преодолеют отметку в 20 градусов», — заявил Шувалов в беседе с корреспондентом URA.RU. Это явление он связывает с приближающимся европейским циклоном, бывшим скандинавским, который принесет с собой дожди, особенно сильные в середине месяца. По словам синоптика, оснований для обнадеживающего прогноза о возвращении лета, по крайней мере в отношении второй декады августа пока нет.
Метеоролог также сообщил, что на этой неделе Урал может не бояться анормальных погодных явлений, таких как залповые ливни, ведь из-за отсутствия жары и относительно спокойной погодной ситуации они маловероятны. «Вы знаете, все-таки это достаточно спокойная погода, без катаклизмов, потопов и залповых ливней. Все-таки ситуация к этому не предрасполагает», — рассказал Шувалов.
Ранее сообщалось, что Урал накроют дожди. В Тюмени в августе дожди будут наблюдаться с 12 по 20 августа, 22 и 23-го числа, а также с 25 по 29 августа. Челябинск же накроет непогода с 11 по 17 число. Наиболее теплая погода ожидается в основном на юге Сибири и юге и юго-западе Дальневосточного федерального округа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.