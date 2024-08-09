В Челябинской области ожидается декада сильных ливней

В Челябинской области вновь ожидаются сильные затяжные ливни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

На Челябинскую область обрушатся сильные ливни, которые продлятся еще 7-10 дней. О погоде в крупнейших городах региона сообщили на сайте «Гисметео».

«В Челябинске ливни начнутся в воскресенье, 11 августа, и закончатся к 17 августа. Осадки продлятся до следующей субботы. Суммарно может выпать более 22 мм осадков», — говорится в прогнозе погоды. Температура воздуха днем составит около 17-19 градусов, ночью 10-13 градусов.

В Снежинске температура воздуха можут опуститься до 16 градусов днем и 9 ночью. В Трехгорном и Копейске температура упадет до 14 градусов, а дожди с грозами продлятся до 21 августа.

Особое внимание в предстоящие дни синоптики уделяют западным районам области, где ожидаются сильные ливни. Так, в Миассе, Златоусте, Чебаркуле и Катав-Ивановске синоптики обещают сильные ливни и грозы, которые могут принести более 40 мм осадков, что составляет более одной месячной нормы осадков. Ливни также продлятся около 10 дней.

Обильные осадки пришли в Челябинскую область с Каспийским циклоном 26 июля. В ходе продолжительных и сильных ливней было затоплено ряд территорий, объявлены режимы ЧС. Экстренные службы произвели эвакуацию людей, последствия подтоплений устраняются до сих пор.