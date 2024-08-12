Раненый челябинский боец СВО выплатил полтора миллиона долга по алиментам

12 августа 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Ранее мужчина был осужден за неуплату алиментов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Увельского района после ранения, полученного в ходе спецоперации, выплатил полтора миллиона рублей задолженности по алиментам. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления судебных приставов. «На днях в отделение судебных приставов Увельского района пришла женщина, представилась матерью гражданина и сообщила, что сын желает выплатить своим детям весь накопленный долг — полтора миллиона рублей. Он получил ранение и с поступивших выплат решил восстановить свое доброе имя отца», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Сумма направлена детям, долг обнулен, в дальнейшем платежи будут поступать в текущем режиме. В пресс-службе судебных приставов уточнили, что задолженность мужчины по выплате алиментов образовалась за несколько лет. Он не помогал бывшей семье, дочери и сыну, официального дохода и имущества не было, а ограничения не давали эффекта. За ним закрепилось звание злостного неплательщика. «Его четырежды привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов (ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ), а осенью 2023 года ему пришлось выслушать приговор уже по уголовному делу (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Суд назначил ему пять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Вернувшись, он заключил контракт с Минобороны РФ, получил ранение и принял решение выплатить детям долг», — добавили в пресс-службе ведомства. В ФСПП уточнили, что мужчина проявил себя героем, о чем свидетельствует благодарственное письмо главе сельского поселения. По мнению приставов, суровая мужская работа изменила мировоззрение человека, поменяла его жизненные приоритеты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Увельского района после ранения, полученного в ходе спецоперации, выплатил полтора миллиона рублей задолженности по алиментам. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления судебных приставов. «На днях в отделение судебных приставов Увельского района пришла женщина, представилась матерью гражданина и сообщила, что сын желает выплатить своим детям весь накопленный долг — полтора миллиона рублей. Он получил ранение и с поступивших выплат решил восстановить свое доброе имя отца», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Сумма направлена детям, долг обнулен, в дальнейшем платежи будут поступать в текущем режиме. В пресс-службе судебных приставов уточнили, что задолженность мужчины по выплате алиментов образовалась за несколько лет. Он не помогал бывшей семье, дочери и сыну, официального дохода и имущества не было, а ограничения не давали эффекта. За ним закрепилось звание злостного неплательщика. «Его четырежды привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов (ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ), а осенью 2023 года ему пришлось выслушать приговор уже по уголовному делу (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Суд назначил ему пять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Вернувшись, он заключил контракт с Минобороны РФ, получил ранение и принял решение выплатить детям долг», — добавили в пресс-службе ведомства. В ФСПП уточнили, что мужчина проявил себя героем, о чем свидетельствует благодарственное письмо главе сельского поселения. По мнению приставов, суровая мужская работа изменила мировоззрение человека, поменяла его жизненные приоритеты.