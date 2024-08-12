ВС РФ отразили атаку украинской ДРГ в Белгородской области

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ФСБ, учения. Челябинск, боевики, зеленка, террористы, вооруженные люди, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрг, диверсанты, диверсионно-разведывательная группа
В результате атаки ВСУ потеряли до семи солдат, 15 человек было ранено Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ отразили атаку диверсионной группы в Белгородской области. Нападение произошло на пропускном пункте Колотиловка.

«Сегодня в районе пяти утра ВСУ начали обстреливать пункт пропуска», — передает Life.ru. Атака проходила с участием шести танков Т-64Б и бронетехники, вели ее около 50 человек.

В отражении удара приняли участие пограничники, военнослужащие и авиация. По итогам атаки ВСУ потеряли семь солдат, 15 получили ранения, часть ДРГ сбежала, бросив подбитую технику и машины.

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Вооруженные силы РФ отразили атаку диверсионной группы в Белгородской области. Нападение произошло на пропускном пункте Колотиловка. «Сегодня в районе пяти утра ВСУ начали обстреливать пункт пропуска», — передает Life.ru. Атака проходила с участием шести танков Т-64Б и бронетехники, вели ее около 50 человек. В отражении удара приняли участие пограничники, военнослужащие и авиация. По итогам атаки ВСУ потеряли семь солдат, 15 получили ранения, часть ДРГ сбежала, бросив подбитую технику и машины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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