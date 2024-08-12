ВС РФ отразили атаку украинской ДРГ в Белгородской области

В результате атаки ВСУ потеряли до семи солдат, 15 человек было ранено
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ отразили атаку диверсионной группы в Белгородской области. Нападение произошло на пропускном пункте Колотиловка.
«Сегодня в районе пяти утра ВСУ начали обстреливать пункт пропуска», — передает
В отражении удара приняли участие пограничники, военнослужащие и авиация. По итогам атаки ВСУ потеряли семь солдат, 15 получили ранения, часть ДРГ сбежала, бросив подбитую технику и машины.
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