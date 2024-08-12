В мире Украина ВС РФ отразили атаку украинской ДРГ в Белгородской области 12 августа 2024 в 15:33 Размер текста - 17 + В результате атаки ВСУ потеряли до семи солдат, 15 человек было ранено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ отразили атаку диверсионной группы в Белгородской области. Нападение произошло на пропускном пункте Колотиловка. «Сегодня в районе пяти утра ВСУ начали обстреливать пункт пропуска», — передает Life.ru . Атака проходила с участием шести танков Т-64Б и бронетехники, вели ее около 50 человек. В отражении удара приняли участие пограничники, военнослужащие и авиация. По итогам атаки ВСУ потеряли семь солдат, 15 получили ранения, часть ДРГ сбежала, бросив подбитую технику и машины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Вооруженные силы РФ отразили атаку диверсионной группы в Белгородской области. Нападение произошло на пропускном пункте Колотиловка. «Сегодня в районе пяти утра ВСУ начали обстреливать пункт пропуска», — передает Life.ru. Атака проходила с участием шести танков Т-64Б и бронетехники, вели ее около 50 человек. В отражении удара приняли участие пограничники, военнослужащие и авиация. По итогам атаки ВСУ потеряли семь солдат, 15 получили ранения, часть ДРГ сбежала, бросив подбитую технику и машины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям