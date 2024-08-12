Власти отправили в зону СВО дроны, произведенные в ХМАО

Власти ХМАО отправили югорским бойцам, которые участвуют в специальной военной операции, партию беспилотников. Эти дроны производит компания в Ханты-Мансийске.
«Груз, который мы отправляем сегодня, уникален тем, что в его составе большая партия беспилотных воздушных судов, произведенных югорской компанией. Запрос, который мы получаем от югорчан, принимающих участие в СВО, ориентирован на модернизацию оборудования и сокращение сроков его доставки воинским частям», — цитируют врио губернатора Руслана Кухарука на сайте окружного правительства.
Югорские дроны способны доставлять четырехкилограммовые грузы на расстояния до 14 километров. Над их производством работают пять человек, которые в месяц создают до 400 беспилотников.
Ранее URA.RU рассказывало, власти и неравнодушные жители Ханты-Мансийска собрали 16 тонн груза по просьбам бойцов из зоны СВО. Тогда в отправку вошли электросамокаты, мотоциклы и 73 маскировочные сети.
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