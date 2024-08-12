12 августа 2024

Власти отправили в зону СВО дроны, произведенные в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Дроны способны преодолевать до 14 километров
Дроны способны преодолевать до 14 километров Фото:

Власти ХМАО отправили югорским бойцам, которые участвуют в специальной военной операции, партию беспилотников. Эти дроны производит компания в Ханты-Мансийске.

«Груз, который мы отправляем сегодня, уникален тем, что в его составе большая партия беспилотных воздушных судов, произведенных югорской компанией. Запрос, который мы получаем от югорчан, принимающих участие в СВО, ориентирован на модернизацию оборудования и сокращение сроков его доставки воинским частям», — цитируют врио губернатора Руслана Кухарука на сайте окружного правительства.

Югорские дроны способны доставлять четырехкилограммовые грузы на расстояния до 14 километров. Над их производством работают пять человек, которые в месяц создают до 400 беспилотников.

Ранее URA.RU рассказывало, власти и неравнодушные жители Ханты-Мансийска собрали 16 тонн груза по просьбам бойцов из зоны СВО. Тогда в отправку вошли электросамокаты, мотоциклы и 73 маскировочные сети.

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Власти ХМАО отправили югорским бойцам, которые участвуют в специальной военной операции, партию беспилотников. Эти дроны производит компания в Ханты-Мансийске. «Груз, который мы отправляем сегодня, уникален тем, что в его составе большая партия беспилотных воздушных судов, произведенных югорской компанией. Запрос, который мы получаем от югорчан, принимающих участие в СВО, ориентирован на модернизацию оборудования и сокращение сроков его доставки воинским частям», — цитируют врио губернатора Руслана Кухарука на сайте окружного правительства. Югорские дроны способны доставлять четырехкилограммовые грузы на расстояния до 14 километров. Над их производством работают пять человек, которые в месяц создают до 400 беспилотников. Ранее URA.RU рассказывало, власти и неравнодушные жители Ханты-Мансийска собрали 16 тонн груза по просьбам бойцов из зоны СВО. Тогда в отправку вошли электросамокаты, мотоциклы и 73 маскировочные сети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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