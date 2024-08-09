Власти и неравнодушные жители Ханты-Мансийска собрали 16 тонн груза по просьбам бойцов из зоны СВО. В отправку вошли электросамокаты, мотоциклы и 73 маскировочные сети. Подробности сообщил в соцсети глава города Максим Ряшин.
«Хантымансийцы общими усилиями собрали 16 тонн груза с учётом актуальных потребностей бойцов. В отправленную партию вошли, в том числе 5 мотоциклов, электросамокаты, 73 маскировочные сети», — сообщил Ряшин в своем telegram-канале.
К бойцам на фронт также поехали медикаменты, газовые горелки и посылки со всем необходимым. В погрузке и отправке впервые принимали участие воспитанники «Школы юного волонтера». Ребята также изготовили для бойцов обереги, один из которых вручили Максиму Ряшину.
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук ранее лично привез бойцам на фронт партию спецтехники. Югорским военнослужащим передали квадроциклы, беспилотники, бронежилеты и другое снаряжение. Кухарук также вручил им государственные и региональные награды.
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