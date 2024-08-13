В Свердловской области в ДТП выросло число погибших

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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
Число смертей в ДТП увеличилось на 12% Фото:

Количество погибших в авариях на Среднем Урале с начала года достигло 190 человек, что больше на 12% показателей аналогичного периода 2023-го. Об этом рассказала начальник пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД ГУ МВД России по региону Галина Кравченко.

«В ДТП в Свердловской области с начала года ранены 2019 человек, что меньше на 11% прошлогодних показателей. Зафиксировано 190 погибших — больше на 12%», — сказала Кравченко в ходе пресс-конференции ТАСС.

Инспекторы связывают рост количества жертв в авариях с превышением скорости автомобилистами, а также с их выездами на встречную полосу движения. «Эта проблема сейчас стоит на первом месте», — отметила представитель регионального УГИБДД.

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Количество погибших в авариях на Среднем Урале с начала года достигло 190 человек, что больше на 12% показателей аналогичного периода 2023-го. Об этом рассказала начальник пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД ГУ МВД России по региону Галина Кравченко. «В ДТП в Свердловской области с начала года ранены 2019 человек, что меньше на 11% прошлогодних показателей. Зафиксировано 190 погибших — больше на 12%», — сказала Кравченко в ходе пресс-конференции ТАСС. Инспекторы связывают рост количества жертв в авариях с превышением скорости автомобилистами, а также с их выездами на встречную полосу движения. «Эта проблема сейчас стоит на первом месте», — отметила представитель регионального УГИБДД.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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