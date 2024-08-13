В Екатеринбурге за бесценок продают уникальные вещи из легендарных ресторанов. Фото

Рестораны Екатеринбурга устроят распродажу ненужных вещей

13 августа 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Рестораны меняют концепции, после чего многие интерьерные вещи оказываются ненужны Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбуржцам предлагают купить уникальные портреты известных уральцев в азиатском стиле, предметы интерьера и другие вещи за небольшие деньги. Распродажей предметов занялись легендарные заведения — «Паштет», «Троекуров» и ныне закрытые James и Crepe de chine. «Время идет, какие-то проекты пришлось апгрейдить и перезапустить. В таких случаях вся мебель, посуда и оборудование вывозились на специальный склад компании. По итогу за многие годы работы тут накопилось невероятное количество вещей», — рассказали URA.RU представители ресторанов. Например, домой можно приобрести портрет писателя Павла Бажова в азиатском одеянии, столы и стулья, которые видели толпы иностранцев во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году, бабу-елку, картины из залов «Троекурова» и другое. Некоторые предметы стоят меньше 10 тысяч рублей, делятся авторы затеи. Вот такая баба-елка может стать украшением загородного дома Фото предоставлено URA.RU заведениями Портрет Павла Бажова в пан-азиатском стиле Фото предоставлено URA.RU заведениями Эти столы и скамейки помнят многих гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года. Тогда Екатеринбург заполнили иностранцы Фото предоставлено URA.RU заведениями Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцам предлагают купить уникальные портреты известных уральцев в азиатском стиле, предметы интерьера и другие вещи за небольшие деньги. Распродажей предметов занялись легендарные заведения — «Паштет», «Троекуров» и ныне закрытые James и Crepe de chine. «Время идет, какие-то проекты пришлось апгрейдить и перезапустить. В таких случаях вся мебель, посуда и оборудование вывозились на специальный склад компании. По итогу за многие годы работы тут накопилось невероятное количество вещей», — рассказали URA.RU представители ресторанов. Например, домой можно приобрести портрет писателя Павла Бажова в азиатском одеянии, столы и стулья, которые видели толпы иностранцев во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году, бабу-елку, картины из залов «Троекурова» и другое. Некоторые предметы стоят меньше 10 тысяч рублей, делятся авторы затеи.