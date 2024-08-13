Екатеринбуржцам предлагают купить уникальные портреты известных уральцев в азиатском стиле, предметы интерьера и другие вещи за небольшие деньги. Распродажей предметов занялись легендарные заведения — «Паштет», «Троекуров» и ныне закрытые James и Crepe de chine.
«Время идет, какие-то проекты пришлось апгрейдить и перезапустить. В таких случаях вся мебель, посуда и оборудование вывозились на специальный склад компании. По итогу за многие годы работы тут накопилось невероятное количество вещей», — рассказали URA.RU представители ресторанов.
Например, домой можно приобрести портрет писателя Павла Бажова в азиатском одеянии, столы и стулья, которые видели толпы иностранцев во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году, бабу-елку, картины из залов «Троекурова» и другое. Некоторые предметы стоят меньше 10 тысяч рублей, делятся авторы затеи.
Вот такая баба-елка может стать украшением загородного дома
Фото предоставлено URA.RU заведениями
Портрет Павла Бажова в пан-азиатском стиле
Фото предоставлено URA.RU заведениями
Эти столы и скамейки помнят многих гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года. Тогда Екатеринбург заполнили иностранцы
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Екатеринбуржцам предлагают купить уникальные портреты известных уральцев в азиатском стиле, предметы интерьера и другие вещи за небольшие деньги. Распродажей предметов занялись легендарные заведения — «Паштет», «Троекуров» и ныне закрытые James и Crepe de chine. «Время идет, какие-то проекты пришлось апгрейдить и перезапустить. В таких случаях вся мебель, посуда и оборудование вывозились на специальный склад компании. По итогу за многие годы работы тут накопилось невероятное количество вещей», — рассказали URA.RU представители ресторанов. Например, домой можно приобрести портрет писателя Павла Бажова в азиатском одеянии, столы и стулья, которые видели толпы иностранцев во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году, бабу-елку, картины из залов «Троекурова» и другое. Некоторые предметы стоят меньше 10 тысяч рублей, делятся авторы затеи.