В Екатеринбурге за бесценок продают уникальные вещи из легендарных ресторанов. Фото

Рестораны Екатеринбурга устроят распродажу ненужных вещей
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Ресторан "Троекуров"․ Екатеринбург, троекуров ресторан
Рестораны меняют концепции, после чего многие интерьерные вещи оказываются ненужны Фото:

Екатеринбуржцам предлагают купить уникальные портреты известных уральцев в азиатском стиле, предметы интерьера и другие вещи за небольшие деньги. Распродажей предметов занялись легендарные заведения — «Паштет», «Троекуров» и ныне закрытые James и Crepe de chine.

«Время идет, какие-то проекты пришлось апгрейдить и перезапустить. В таких случаях вся мебель, посуда и оборудование вывозились на специальный склад компании. По итогу за многие годы работы тут накопилось невероятное количество вещей», — рассказали URA.RU представители ресторанов.

Например, домой можно приобрести портрет писателя Павла Бажова в азиатском одеянии, столы и стулья, которые видели толпы иностранцев во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году, бабу-елку, картины из залов «Троекурова» и другое. Некоторые предметы стоят меньше 10 тысяч рублей, делятся авторы затеи.

Вот такая баба-елка может стать украшением загородного дома
Вот такая баба-елка может стать украшением загородного дома
Портрет Павла Бажова в пан-азиатском стиле
Портрет Павла Бажова в пан-азиатском стиле
Эти столы и скамейки помнят многих гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года. Тогда Екатеринбург заполнили иностранцы
Эти столы и скамейки помнят многих гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года. Тогда Екатеринбург заполнили иностранцы

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Екатеринбуржцам предлагают купить уникальные портреты известных уральцев в азиатском стиле, предметы интерьера и другие вещи за небольшие деньги. Распродажей предметов занялись легендарные заведения — «Паштет», «Троекуров» и ныне закрытые James и Crepe de chine. «Время идет, какие-то проекты пришлось апгрейдить и перезапустить. В таких случаях вся мебель, посуда и оборудование вывозились на специальный склад компании. По итогу за многие годы работы тут накопилось невероятное количество вещей», — рассказали URA.RU представители ресторанов. Например, домой можно приобрести портрет писателя Павла Бажова в азиатском одеянии, столы и стулья, которые видели толпы иностранцев во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году, бабу-елку, картины из залов «Троекурова» и другое. Некоторые предметы стоят меньше 10 тысяч рублей, делятся авторы затеи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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