13 августа 2024

Челябинцы поменяли отдых в Турции на Абхазию

Челябинцы в июне 2024 года забронировали на 15% больше туров в Абхазию
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур в Уфу по объектам, построенным к ШОС и БРИКС в 2015 году. Уфа, аэропорт, очередь , стойка регистрации, пассажиры, регистрация на рейс
Чаще всего челябинцы бронируют для отпуска туры по России, в Турцию и Абхазию Фото:

Спрос на туристические путевки с вылетом из Челябинска в июне 2024 года года снизился на 13% по сравнению с прошлым годом. В лидерах по популярности остаются Турция, Россия и Абхазия, причем доля последней в общем объеме продаж увеличилась, сообщили URA.RU в группе компаний «Слетать.ру».

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«В июне 2024 года на бронирование Турции приходилось 36% от общего объема продаж, курортов России — 33%, Абхазии — 31%. Годом ранее доли составляли 51%, 33%, и 16% соответственно», — пояснили в пресс-службе сервиса.

При этом глубина бронирования увеличилась до 3,5 недель, а средняя продолжительность поездки осталась неизменной — 8 ночей. В группе компаний также отметили: в июле 2024 года наблюдалась обратная тенденция: спрос на туры с вылетом из Челябинска возрос на 3,6%. В этом месяце лидерами также стали Россия, Абхазия и Турция. Причем средний чек на путевки также увеличился.

Как сообщало ранее URA.RU, отдых в Турции с вылетами из Челябинска в июне 2024 года в сравнении с тем же месяцем 2023 года стал дороже на 35%. Размер чека достиг 221,7 тысячи рублей.

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Спрос на туристические путевки с вылетом из Челябинска в июне 2024 года года снизился на 13% по сравнению с прошлым годом. В лидерах по популярности остаются Турция, Россия и Абхазия, причем доля последней в общем объеме продаж увеличилась, сообщили URA.RU в группе компаний «Слетать.ру». «В июне 2024 года на бронирование Турции приходилось 36% от общего объема продаж, курортов России — 33%, Абхазии — 31%. Годом ранее доли составляли 51%, 33%, и 16% соответственно», — пояснили в пресс-службе сервиса. При этом глубина бронирования увеличилась до 3,5 недель, а средняя продолжительность поездки осталась неизменной — 8 ночей. В группе компаний также отметили: в июле 2024 года наблюдалась обратная тенденция: спрос на туры с вылетом из Челябинска возрос на 3,6%. В этом месяце лидерами также стали Россия, Абхазия и Турция. Причем средний чек на путевки также увеличился. Как сообщало ранее URA.RU, отдых в Турции с вылетами из Челябинска в июне 2024 года в сравнении с тем же месяцем 2023 года стал дороже на 35%. Размер чека достиг 221,7 тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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