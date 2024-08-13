Челябинцы поменяли отдых в Турции на Абхазию

Челябинцы в июне 2024 года забронировали на 15% больше туров в Абхазию

14 августа 2024 в 04:03 Размер текста - 17 +

Чаще всего челябинцы бронируют для отпуска туры по России, в Турцию и Абхазию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спрос на туристические путевки с вылетом из Челябинска в июне 2024 года года снизился на 13% по сравнению с прошлым годом. В лидерах по популярности остаются Турция, Россия и Абхазия, причем доля последней в общем объеме продаж увеличилась, сообщили URA.RU в группе компаний «Слетать.ру». Статья по теме Челябинские туристы изменяют Турции с Вьетнамом «В июне 2024 года на бронирование Турции приходилось 36% от общего объема продаж, курортов России — 33%, Абхазии — 31%. Годом ранее доли составляли 51%, 33%, и 16% соответственно», — пояснили в пресс-службе сервиса. При этом глубина бронирования увеличилась до 3,5 недель, а средняя продолжительность поездки осталась неизменной — 8 ночей. В группе компаний также отметили: в июле 2024 года наблюдалась обратная тенденция: спрос на туры с вылетом из Челябинска возрос на 3,6%. В этом месяце лидерами также стали Россия, Абхазия и Турция. Причем средний чек на путевки также увеличился. Как сообщало ранее URA.RU, отдых в Турции с вылетами из Челябинска в июне 2024 года в сравнении с тем же месяцем 2023 года стал дороже на 35%. Размер чека достиг 221,7 тысячи рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спрос на туристические путевки с вылетом из Челябинска в июне 2024 года года снизился на 13% по сравнению с прошлым годом. В лидерах по популярности остаются Турция, Россия и Абхазия, причем доля последней в общем объеме продаж увеличилась, сообщили URA.RU в группе компаний «Слетать.ру». «В июне 2024 года на бронирование Турции приходилось 36% от общего объема продаж, курортов России — 33%, Абхазии — 31%. Годом ранее доли составляли 51%, 33%, и 16% соответственно», — пояснили в пресс-службе сервиса. При этом глубина бронирования увеличилась до 3,5 недель, а средняя продолжительность поездки осталась неизменной — 8 ночей. В группе компаний также отметили: в июле 2024 года наблюдалась обратная тенденция: спрос на туры с вылетом из Челябинска возрос на 3,6%. В этом месяце лидерами также стали Россия, Абхазия и Турция. Причем средний чек на путевки также увеличился. Как сообщало ранее URA.RU, отдых в Турции с вылетами из Челябинска в июне 2024 года в сравнении с тем же месяцем 2023 года стал дороже на 35%. Размер чека достиг 221,7 тысячи рублей.