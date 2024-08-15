В Магнитогорске ребенок выстрелил себе в глаз

15 августа 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

В Магнитогорске участились случаи травм детских глаз Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, ребенок выстрелил себе в глаз из пневматического оружия. В целом за лето значительно выросло количество случаев травм глаз у детей из-за инородных тел. Врачи Центра охраны материнства и детства столкнулись с 30 случаями попадания окалины в роговицу у детей разных возрастов, а также травмами от рогатки и от кипящего масла. «Один ребенок выстрелили себе в глаз, когда во время отдыха на природе пытался перезарядить пневматический пистолет. Мальчик получил тяжелую травму», — рассказывает врач Ксения Яковенко сайту «Магнитогорский рабочий». Ребенок получил серьезную травму от отскочившей пульки, с диагнозом контузия тяжелой степени, травматическая катаракта, отрыв радужной оболочки, надрыв роговицы ребенок был направлен в Челябинск на операцию. Часто этим летом дети пренебрегали техникой безопасности, не использовали защитные очки, и в результате микроскопические частицы металла попадали в глаза. Родители замечали покраснение глаза и черную точку внутри. Удаление окалины проводится с помощью специальной инсулиновой иглы, при этом маленьким пациентам иногда требуется общий наркоз, чтобы они не двигались. Другую, менее тяжелую травму получил мальчик от ранетки после выстрела из рогатки. Одному ребенку удалось полностью восстановить роговицу после попадания горячего масла благодаря использованию регенерирующего геля — полуторагодовалый мальчик попал мячиком по сковородке, стоящей на плите. Врач Ксения Яковенко подчеркивает важность соблюдения мер безопасности и рекомендует убирать бытовую химию подальше от детей, чтобы избежать химических ожогов глаз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, ребенок выстрелил себе в глаз из пневматического оружия. В целом за лето значительно выросло количество случаев травм глаз у детей из-за инородных тел. Врачи Центра охраны материнства и детства столкнулись с 30 случаями попадания окалины в роговицу у детей разных возрастов, а также травмами от рогатки и от кипящего масла. «Один ребенок выстрелили себе в глаз, когда во время отдыха на природе пытался перезарядить пневматический пистолет. Мальчик получил тяжелую травму», — рассказывает врач Ксения Яковенко сайту «Магнитогорский рабочий». Ребенок получил серьезную травму от отскочившей пульки, с диагнозом контузия тяжелой степени, травматическая катаракта, отрыв радужной оболочки, надрыв роговицы ребенок был направлен в Челябинск на операцию. Часто этим летом дети пренебрегали техникой безопасности, не использовали защитные очки, и в результате микроскопические частицы металла попадали в глаза. Родители замечали покраснение глаза и черную точку внутри. Удаление окалины проводится с помощью специальной инсулиновой иглы, при этом маленьким пациентам иногда требуется общий наркоз, чтобы они не двигались. Другую, менее тяжелую травму получил мальчик от ранетки после выстрела из рогатки. Одному ребенку удалось полностью восстановить роговицу после попадания горячего масла благодаря использованию регенерирующего геля — полуторагодовалый мальчик попал мячиком по сковородке, стоящей на плите. Врач Ксения Яковенко подчеркивает важность соблюдения мер безопасности и рекомендует убирать бытовую химию подальше от детей, чтобы избежать химических ожогов глаз.