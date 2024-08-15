Лепс выплатит жителям Курской области гонорар за концерт

15 августа 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

Победа будет за Россией, уверен Григорий Лепс Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Певец Григорий Лепс пообещал выплатить жителям Курской области гонорар за концерт в Ростове-на-Дону, который пройдет 17 августа. Об этом он заявил у себя в telegram-канале. «Друзья, в связи с последними событиями в Курской и Белгородских областях я и мой коллектив приняли решение все заработанные средства за концерт в Ростове-на-Дону передать в Красный крест и другие официальные государственные фонды, которые занимаются помощью пострадавшим жителям. Победа будет за нами», — заявил Лепс у себя в telegram-канале. Певец Григорий Лепс ранее заплатил российскому солдату один миллион рублей за подбитый танк Leopard. Солдат подтвердил наличие денег на видео, которое певец позже опубликовал у себя в социальных сетях. Также Лепс с другими звездами российской эстрады предложил выплачивать по миллиону рублей российским военным, которые находятся в зоне СВО на Украине, за каждый сбитый танк, поставленный Западом на Украину. Жители приграничных территорий Курской и Белогорской области эвакуируются из-за атак ВСУ. В Курской области бои длятся с 6 августа, но продвижение украинской армии вглубь региона остановлено, заявлял глава Генштаба Валерий Герасимов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец Григорий Лепс пообещал выплатить жителям Курской области гонорар за концерт в Ростове-на-Дону, который пройдет 17 августа. Об этом он заявил у себя в telegram-канале. «Друзья, в связи с последними событиями в Курской и Белгородских областях я и мой коллектив приняли решение все заработанные средства за концерт в Ростове-на-Дону передать в Красный крест и другие официальные государственные фонды, которые занимаются помощью пострадавшим жителям. Победа будет за нами», — заявил Лепс у себя в telegram-канале. Певец Григорий Лепс ранее заплатил российскому солдату один миллион рублей за подбитый танк Leopard. Солдат подтвердил наличие денег на видео, которое певец позже опубликовал у себя в социальных сетях. Также Лепс с другими звездами российской эстрады предложил выплачивать по миллиону рублей российским военным, которые находятся в зоне СВО на Украине, за каждый сбитый танк, поставленный Западом на Украину. Жители приграничных территорий Курской и Белогорской области эвакуируются из-за атак ВСУ. В Курской области бои длятся с 6 августа, но продвижение украинской армии вглубь региона остановлено, заявлял глава Генштаба Валерий Герасимов.