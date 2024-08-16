Топ-5 мест, где екатеринбуржцам смотреть салют в День города

Екатеринбуржцам предлагают посмотреть салют с воды и из бассейна
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Фейерверк. Екатеринбург, салют, городской пруд, праздник, фейерверк, екатеринбург 300
Основной салют запустят в десять вечера над акварторией городского пруда Фото:

Самым популярным местом для просмотра салюта в центре Екатеринбурга считается городская набережная. Нередко у ДИВС и в сквере у Театра драмы в День города не протолкнуться, поэтому URA.RU собрало альтернативные места, где можно с комфортом понаблюдать за фейерверком.

Сап-тур

Горожанам предлагают посмотреть на салют с самого завидного места — с воды. За 2500 рублей екатеринбуржцы сядут на сапборд и за час до старта шоу поплывут в сторону Макаровского моста. Участникам предложат безалкогольный глинтвейн и незабываемые впечатления от Дня города. Организаторы советуют брать с собой удобную одежду по погоде, запасные вещи и антураж для создания интересных фотографий.

Бассейн «БЦ Высоцкий»

Еще один нестандартный способ понаблюдать за шоу — оказаться в воде, но на высоте 52 этажа. SKY POOL в небоскребе работает не только днем, но и ночью — с 22:00 до 01:00. Стоит учитывать, что обойдется такое развлечение в 4000 рублей.

Panorama A.S.P.

Также в бизнес-центре на 50 этаже есть ресторан, который работает до 00:00. Лучше всего заказать столик заранее и приготовиться, что средний чек здесь составляет от 3000 до 5000 рублей, зато открывается отличный вид на городской пруд.

Engels

Engels 1991 расположился в Ельцин Центре на первом этаже с панорамными окнами. Заведение работает до 23:00, поэтому получится застать салют, сидя в тепле, наслаждаясь вафлями и кофе.

Сквер возле Уральского университета путей сообщения

Площадка удобна тем, что выходит на реку Исеть и удалена от толп. При этом вид на салют открывается не хуже, чем на Олимпийской набережной, а место совершенное бесплатное.

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Самым популярным местом для просмотра салюта в центре Екатеринбурга считается городская набережная. Нередко у ДИВС и в сквере у Театра драмы в День города не протолкнуться, поэтому URA.RU собрало альтернативные места, где можно с комфортом понаблюдать за фейерверком. Горожанам предлагают посмотреть на салют с самого завидного места — с воды. За 2500 рублей екатеринбуржцы сядут на сапборд и за час до старта шоу поплывут в сторону Макаровского моста. Участникам предложат безалкогольный глинтвейн и незабываемые впечатления от Дня города. Организаторы советуют брать с собой удобную одежду по погоде, запасные вещи и антураж для создания интересных фотографий. Еще один нестандартный способ понаблюдать за шоу — оказаться в воде, но на высоте 52 этажа. SKY POOL в небоскребе работает не только днем, но и ночью — с 22:00 до 01:00. Стоит учитывать, что обойдется такое развлечение в 4000 рублей. Также в бизнес-центре на 50 этаже есть ресторан, который работает до 00:00. Лучше всего заказать столик заранее и приготовиться, что средний чек здесь составляет от 3000 до 5000 рублей, зато открывается отличный вид на городской пруд. Engels 1991 расположился в Ельцин Центре на первом этаже с панорамными окнами. Заведение работает до 23:00, поэтому получится застать салют, сидя в тепле, наслаждаясь вафлями и кофе. Площадка удобна тем, что выходит на реку Исеть и удалена от толп. При этом вид на салют открывается не хуже, чем на Олимпийской набережной, а место совершенное бесплатное.
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