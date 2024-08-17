Жители ХМАО чаще всего предпочитают изучать китайский и английский языки

Английский язык находится на первом месте по популярности выбора для изучения среди жителей ХМАО. Сразу за ним идет китайский, выяснили специалисты сервиса SuperJob.
«40% жителей Ханты-Мансийского АО хотели бы выучить английский язык. На втором месте по популярности — китайский (14%)» — рассказали URA.RU эксперты.
Дальше по списку идет немецкий или японский (7%), итальянский или французский (5%), испанский (3%) и арабский (2%). Еще 4% сказали, что хотят учить другие языки — корейский, турецкий, португальский, чешский, санскрит и прочие, а 10% категорически против изучения иностранного языка: «Я за границу не езжу».
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