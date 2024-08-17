17 августа 2024
16 августа 2024

Жители ХМАО чаще всего предпочитают изучать китайский и английский языки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Английский язык хотят изучить 40% югорчан
Английский язык хотят изучить 40% югорчан Фото:

Английский язык находится на первом месте по популярности выбора для изучения среди жителей ХМАО. Сразу за ним идет китайский, выяснили специалисты сервиса SuperJob.

«40% жителей Ханты-Мансийского АО хотели бы выучить английский язык. На втором месте по популярности — китайский (14%)» — рассказали URA.RU эксперты.

Дальше по списку идет немецкий или японский (7%), итальянский или французский (5%), испанский (3%) и арабский (2%). Еще 4% сказали, что хотят учить другие языки — корейский, турецкий, португальский, чешский, санскрит и прочие, а 10% категорически против изучения иностранного языка: «Я за границу не езжу».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Английский язык находится на первом месте по популярности выбора для изучения среди жителей ХМАО. Сразу за ним идет китайский, выяснили специалисты сервиса SuperJob. «40% жителей Ханты-Мансийского АО хотели бы выучить английский язык. На втором месте по популярности — китайский (14%)» — рассказали URA.RU эксперты. Дальше по списку идет немецкий или японский (7%), итальянский или французский (5%), испанский (3%) и арабский (2%). Еще 4% сказали, что хотят учить другие языки — корейский, турецкий, португальский, чешский, санскрит и прочие, а 10% категорически против изучения иностранного языка: «Я за границу не езжу».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...