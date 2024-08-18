Пермский робот Арди станет товарным знаком

На рынке в скором времени появится новый товарный знак «Робот Арди». Его регистрирует ООО «Дабл Ю ЭКСПО», которая принадлежит Алексею Южакову — топ-менеджеру фирмы Promobot, которая занимается созданием роботов. Арди ранее представлял Пермский край на выставке «Россия» на ВДНХ.
«ООО „Дабл Ю ЭКСПО“ подало в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на регистрации товарного знака „Робот Арди“. Товарный знак планируется использовать в различных отраслях, в том числе для наименования электроники и аудио-визуальных устройств, а также в сфере технологических услуг и развития программного обеспечения», — пишет «Коммерсант-Прикамье».
Ранее URA.RU рассказывало, что робот Арди научился писать песни, он выпустил свой первый клип. Он представлял стенд Пермского края на ВДНХ во время выставки «Россия». Там он удивлял своими талантами вице-премьера РФ Дмитрия Чернышеко.
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