Челябинский Кубок губернатора по парусному спорту собрал рекордное количество участников. Фото, видео

В Челябинской области Кубок губернатора по яхтингу принял более 300 спортсменов

19 августа 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

В парусной регате участвовали как дети, так и взрослые Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Четвертый Кубок губернатора Челябинской области по парусному спорту, прошедший 17 и 18 августа на озере Увильды, собрал рекордное количество участников и поразил гостей погодой. Соревнования приняли более 300 яхтсменов из шести регионов России, сообщили URA.RU 19 августа в пресс-службе Яхт-клуба «Мираж». «За два дня участники регаты прошли через ливень, яркое солнце, двойную радугу, штиль, свежий ветер и шквал. На второй день всех порадовал свежий ветер в 17-21 узлов (8-10 метров секунду), что является идеальными условиями, особенно для детей. Гонки стали более динамичными. В общей сложности за два дня дети провели семь гонок, взрослые — пять гонок», — рассказала Елена Нарделли, руководитель оргкомитета и директор по развитию яхт-клуба «Мираж». Как уточнила Нарделли ливень со шквалом начался под конец второго дня соревнований, а некоторые яхтсмены были впечатлены разнообразием погодных условий. Спортсмены выразили восторг от акватории челябинского озера Увильды. В числе участников помимо челябинцев также оказались жители Москвы, Владивостока, Екатеринбурга и Тюмени и Пермского края. За призовое первое место яхт-клуб и Федерация парусного спорта региона подарили пять парусов юным любителям яхтинга из Екатеринбурга, Миасса, Снежинска, Челябинска и Магнитогорска. Детям, разместившимся на втором и третьем месте, вручили сертификаты на спортивную экипировку. Первыми во взрослых любительских гонках стали также команды из Челябинска. На озере Увильды Кубок губернатора по парусному спорту проводится четвертый раз. Ранее руководитель оргкомитета, и директор по развитию Елена Нарделли заявила, что яхтинг может стать одной из визитных карточек Челябинской области. Нарделли уточнила, что в будущем спортсмены смогут стать капитанами парусно-моторного судна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Четвертый Кубок губернатора Челябинской области по парусному спорту, прошедший 17 и 18 августа на озере Увильды, собрал рекордное количество участников и поразил гостей погодой. Соревнования приняли более 300 яхтсменов из шести регионов России, сообщили URA.RU 19 августа в пресс-службе Яхт-клуба «Мираж». «За два дня участники регаты прошли через ливень, яркое солнце, двойную радугу, штиль, свежий ветер и шквал. На второй день всех порадовал свежий ветер в 17-21 узлов (8-10 метров секунду), что является идеальными условиями, особенно для детей. Гонки стали более динамичными. В общей сложности за два дня дети провели семь гонок, взрослые — пять гонок», — рассказала Елена Нарделли, руководитель оргкомитета и директор по развитию яхт-клуба «Мираж». Как уточнила Нарделли ливень со шквалом начался под конец второго дня соревнований, а некоторые яхтсмены были впечатлены разнообразием погодных условий. Спортсмены выразили восторг от акватории челябинского озера Увильды. В числе участников помимо челябинцев также оказались жители Москвы, Владивостока, Екатеринбурга и Тюмени и Пермского края. За призовое первое место яхт-клуб и Федерация парусного спорта региона подарили пять парусов юным любителям яхтинга из Екатеринбурга, Миасса, Снежинска, Челябинска и Магнитогорска. Детям, разместившимся на втором и третьем месте, вручили сертификаты на спортивную экипировку. Первыми во взрослых любительских гонках стали также команды из Челябинска. На озере Увильды Кубок губернатора по парусному спорту проводится четвертый раз. Ранее руководитель оргкомитета, и директор по развитию Елена Нарделли заявила, что яхтинг может стать одной из визитных карточек Челябинской области. Нарделли уточнила, что в будущем спортсмены смогут стать капитанами парусно-моторного судна.