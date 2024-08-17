17 августа 2024
16 августа 2024

Почти 300 яхтсменов приехали соревноваться на озеро Увильды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парусная регата Banzay Local Race в яхт-клубе «Коматек». Екатеринбург, регата, яхты, яхтсмены
На кубок губернатора приехали спортсмены из многих регионов страны Фото:

В эти выходные, 17 и 18 августа, в Челябинской области на озере Увильды в четвертый раз проходит кубок губернатора по парусному спорту. В соревнованиях принимают около 300 яхтсменов из разных регионов.

«Парусный спорт — это зрелищное мероприятие с участием белоснежных яхт. В этом году спортсмены, взрослые и дети, приехали на кубок губернатора из Свердловска, Башкирии, Москвы, Владивостока, Перми и Татарстана», — передает сайт «Первый областной».

По словам руководителя оргкомитета, директора по развитию яхт-клуба «Мирах» Елены Нарделли, яхтинг может стать одной из визитных карточек области. Одна из задач соревнований — мотивировать юных участников заниматься парусным спортом. В будущем спортсмены могут стать капитанами — сертифицированными рулевыми парусно-моторного судна и потребность в таких специалистах высока, отмечает Нарделли.

Парусный спорт активно развивается в шести городах региона. В спортшколах области этим направлением занимается 280 спортсменов. Награда за первые места на кубке губернатора станут дорогостоящие паруса для юных спортсменов. Перспективные молодые спортсмены в будущем также смогут войти в молодежный состав сборной РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В эти выходные, 17 и 18 августа, в Челябинской области на озере Увильды в четвертый раз проходит кубок губернатора по парусному спорту. В соревнованиях принимают около 300 яхтсменов из разных регионов. «Парусный спорт — это зрелищное мероприятие с участием белоснежных яхт. В этом году спортсмены, взрослые и дети, приехали на кубок губернатора из Свердловска, Башкирии, Москвы, Владивостока, Перми и Татарстана», — передает сайт «Первый областной». По словам руководителя оргкомитета, директора по развитию яхт-клуба «Мирах» Елены Нарделли, яхтинг может стать одной из визитных карточек области. Одна из задач соревнований — мотивировать юных участников заниматься парусным спортом. В будущем спортсмены могут стать капитанами — сертифицированными рулевыми парусно-моторного судна и потребность в таких специалистах высока, отмечает Нарделли. Парусный спорт активно развивается в шести городах региона. В спортшколах области этим направлением занимается 280 спортсменов. Награда за первые места на кубке губернатора станут дорогостоящие паруса для юных спортсменов. Перспективные молодые спортсмены в будущем также смогут войти в молодежный состав сборной РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...