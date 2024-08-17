Почти 300 яхтсменов приехали соревноваться на озеро Увильды

18 августа 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

На кубок губернатора приехали спортсмены из многих регионов страны Фото: Александр Мамаев © URA.RU В эти выходные, 17 и 18 августа, в Челябинской области на озере Увильды в четвертый раз проходит кубок губернатора по парусному спорту. В соревнованиях принимают около 300 яхтсменов из разных регионов. «Парусный спорт — это зрелищное мероприятие с участием белоснежных яхт. В этом году спортсмены, взрослые и дети, приехали на кубок губернатора из Свердловска, Башкирии, Москвы, Владивостока, Перми и Татарстана», — передает сайт «Первый областной». По словам руководителя оргкомитета, директора по развитию яхт-клуба «Мирах» Елены Нарделли, яхтинг может стать одной из визитных карточек области. Одна из задач соревнований — мотивировать юных участников заниматься парусным спортом. В будущем спортсмены могут стать капитанами — сертифицированными рулевыми парусно-моторного судна и потребность в таких специалистах высока, отмечает Нарделли. Парусный спорт активно развивается в шести городах региона. В спортшколах области этим направлением занимается 280 спортсменов. Награда за первые места на кубке губернатора станут дорогостоящие паруса для юных спортсменов. Перспективные молодые спортсмены в будущем также смогут войти в молодежный состав сборной РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В эти выходные, 17 и 18 августа, в Челябинской области на озере Увильды в четвертый раз проходит кубок губернатора по парусному спорту. В соревнованиях принимают около 300 яхтсменов из разных регионов. «Парусный спорт — это зрелищное мероприятие с участием белоснежных яхт. В этом году спортсмены, взрослые и дети, приехали на кубок губернатора из Свердловска, Башкирии, Москвы, Владивостока, Перми и Татарстана», — передает сайт «Первый областной». По словам руководителя оргкомитета, директора по развитию яхт-клуба «Мирах» Елены Нарделли, яхтинг может стать одной из визитных карточек области. Одна из задач соревнований — мотивировать юных участников заниматься парусным спортом. В будущем спортсмены могут стать капитанами — сертифицированными рулевыми парусно-моторного судна и потребность в таких специалистах высока, отмечает Нарделли. Парусный спорт активно развивается в шести городах региона. В спортшколах области этим направлением занимается 280 спортсменов. Награда за первые места на кубке губернатора станут дорогостоящие паруса для юных спортсменов. Перспективные молодые спортсмены в будущем также смогут войти в молодежный состав сборной РФ.