18 августа 2024
17 августа 2024

На реке в ХМАО нашли последнего погибшего из пропавшей семьи аборигенов

© Служба новостей «URA.RU»
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В лодке находились муж с женой
В лодке находились муж с женой Фото:

В Сургутском районе местные жители обнаружили погибшего мужчину из пропавшей семьи аборигенов. Вместе с женой он перевернулся на лодке на реке Малый Еган, где в тот же день пропали их родственники — погибшая семья ханты из семи человек.

«В ходе проведения поисково-спасательных работ по поиску мужчины, спасатели обследовали надводным способом 40 километров правого и левого берега реки Малый Юган вниз по течению. Поиски результатов не дали. 17 августа местные жители и родственники нашли тело мужчины 1975 года рождения», — говорится на сайте «Центроспаса-Югории».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском районе пропали две лодки с местными жителями. В одной из них была семья ханты из семи человек с детьми, а во второй — муж с женой. Выжить удалось лишь последней женщине.

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В Сургутском районе местные жители обнаружили погибшего мужчину из пропавшей семьи аборигенов. Вместе с женой он перевернулся на лодке на реке Малый Еган, где в тот же день пропали их родственники — погибшая семья ханты из семи человек. «В ходе проведения поисково-спасательных работ по поиску мужчины, спасатели обследовали надводным способом 40 километров правого и левого берега реки Малый Юган вниз по течению. Поиски результатов не дали. 17 августа местные жители и родственники нашли тело мужчины 1975 года рождения», — говорится на сайте «Центроспаса-Югории». Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском районе пропали две лодки с местными жителями. В одной из них была семья ханты из семи человек с детьми, а во второй — муж с женой. Выжить удалось лишь последней женщине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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