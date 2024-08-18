На реке в ХМАО нашли последнего погибшего из пропавшей семьи аборигенов

В Сургутском районе местные жители обнаружили погибшего мужчину из пропавшей семьи аборигенов. Вместе с женой он перевернулся на лодке на реке Малый Еган, где в тот же день пропали их родственники — погибшая семья ханты из семи человек.
«В ходе проведения поисково-спасательных работ по поиску мужчины, спасатели обследовали надводным способом 40 километров правого и левого берега реки Малый Юган вниз по течению. Поиски результатов не дали. 17 августа местные жители и родственники нашли тело мужчины 1975 года рождения», — говорится на сайте «Центроспаса-Югории».
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском районе пропали две лодки с местными жителями. В одной из них была семья ханты из семи человек с детьми, а во второй — муж с женой. Выжить удалось лишь последней женщине.
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