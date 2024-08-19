Бастрыкин проконтролирует обеспечение канюлями ребенка-диабетика в Челябинске

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин проконтролирует обеспечение медицинскими изделиями ребенка из Челябинской области, страдающего диабетом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В Челябинской области многодетная семья не может получить медицинские изделия — канюли — для ребенка с сахарным диабетом первого типа. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе организованной проверки и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Медицинские изделия для ребенка с сахарным диабетом первого типа не может получить многодетная семья из села Еткуль. Мальчик носит инсулиновую помпу, которая автоматически вводит в организм гормон, сообщила его мама в группе «А.Л.Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте».
Расходники для помпы — канюли ребенку по рецепту выдавать отказываются. В больницах района их просто нет, объяснили врачи женщине. Пачка на сайте объявлений стоит около восьми тысяч рублей, в аптеке еще дороже. В региональном СУ СК проводится проверка по статье 293 УК РФ «Халатность».
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