19 августа 2024

Бастрыкин проконтролирует обеспечение канюлями ребенка-диабетика в Челябинске

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Бастрыкин требует представить доклад о проверке по статье «Халатность» (архивное фото) Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин проконтролирует обеспечение медицинскими изделиями ребенка из Челябинской области, страдающего диабетом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В Челябинской области многодетная семья не может получить медицинские изделия — канюли — для ребенка с сахарным диабетом первого типа. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе организованной проверки и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Медицинские изделия для ребенка с сахарным диабетом первого типа не может получить многодетная семья из села Еткуль. Мальчик носит инсулиновую помпу, которая автоматически вводит в организм гормон, сообщила его мама в группе «А.Л.Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте».

Расходники для помпы — канюли ребенку по рецепту выдавать отказываются. В больницах района их просто нет, объяснили врачи женщине. Пачка на сайте объявлений стоит около восьми тысяч рублей, в аптеке еще дороже. В региональном СУ СК проводится проверка по статье 293 УК РФ «Халатность».

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин проконтролирует обеспечение медицинскими изделиями ребенка из Челябинской области, страдающего диабетом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В Челябинской области многодетная семья не может получить медицинские изделия — канюли — для ребенка с сахарным диабетом первого типа. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе организованной проверки и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Медицинские изделия для ребенка с сахарным диабетом первого типа не может получить многодетная семья из села Еткуль. Мальчик носит инсулиновую помпу, которая автоматически вводит в организм гормон, сообщила его мама в группе «А.Л.Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте». Расходники для помпы — канюли ребенку по рецепту выдавать отказываются. В больницах района их просто нет, объяснили врачи женщине. Пачка на сайте объявлений стоит около восьми тысяч рублей, в аптеке еще дороже. В региональном СУ СК проводится проверка по статье 293 УК РФ «Халатность».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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