Железнодорожники проложили «бархатные» пути в ХМАО

Свердловская железная дорога (подразделение «РЖД») проложила «бархатные» пути — рельсы без стыков — в Сургутском, Нефтеюганском и Нижневартовском районах ХМАО. Пресс-служба СвЖД сообщила, что обновление железной дороги позволит увеличить скорость, повысить безопасность передвижения и сделать ход составов более плавным.
«В ходе летней путевой кампании капитальный ремонт с укладкой бесстыкового „бархатного“ пути на железобетонном основании выполнен на перегоне Вач-Ягун — Сурмятин (13,7 км) и прилегающих станциях в Нижневартовском районе ХМАО, завершены работы на перегоне Игль — Пыть-Ях в Нефтеюганском районе (обновлено 10,7 км). Своевременные ремонтно-путевые работы позволяют увеличить разрешенную скорость движения поездов, повысить безопасность и надежность перевозок, а пассажирам — почувствовать плавность хода поезда», — сообщила пресс-служба СвЖД на официальном сайте.
Ремонт начался в мае 2024 года и продлится до конца октября. Специалисты проводят реконструкцию в периоды, когда ездит меньше всего поездов. Всего в 2024 году СвЖД планирует обновить в Югре порядка 90 километров железных дорог.
Ранее URA.RU писало, что Свердловская железная дорога (СвЖД) уложит в Сургутском районе ХМАО более 37 километров «бесшумного» пути. Работы будут проводиться с мая по октябрь 2024 года.
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