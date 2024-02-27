СвЖД уложит в ХМАО почти 40 километров бесшумного пути

Свердловская железная дорога (СвЖД) уложит в Сургутском районе ХМАО более 37 километров «бесшумного» пути. Работы будут проводиться с мая по октябрь 2024 года.
«Более 37 км „бесшумного“ бесстыкового пути уложит СвЖД в Сургутском регионе в 2024 году. <…> Сезон путевых работ стартует в мае и продлится до октября», — написано на сайте компании.
Сообщается, что ремонт путей пройдет на участках Игль — Пыть-Ях (более 11 километров), Сурмятин — Вач-Ягун (более 14 километров) в ХМАО и на участке Ягенетта — Нарат (более 11 километров) в ЯНАО. Помимо этого, работы будут воспроизведены на одном километре пути на станции Юность-Комсомольская в Тюменской области.
СвЖД пообещали решить вопрос отсутствия билетов по направлению из ХМАО на юг. В компании признают: спрос значительно превышает предложение.
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