27 февраля 2024

СвЖД уложит в ХМАО почти 40 километров бесшумного пути

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, жд пути
СвЖД проведет ремонтные работы на участках ХМАО, ЯНАО и Тюменской области Фото:

Свердловская железная дорога (СвЖД) уложит в Сургутском районе ХМАО более 37 километров «бесшумного» пути. Работы будут проводиться с мая по октябрь 2024 года.

«Более 37 км „бесшумного“ бесстыкового пути уложит СвЖД в Сургутском регионе в 2024 году. <…> Сезон путевых работ стартует в мае и продлится до октября», — написано на сайте компании.

Сообщается, что ремонт путей пройдет на участках Игль — Пыть-Ях (более 11 километров), Сурмятин — Вач-Ягун (более 14 километров) в ХМАО и на участке Ягенетта — Нарат (более 11 километров) в ЯНАО. Помимо этого, работы будут воспроизведены на одном километре пути на станции Юность-Комсомольская в Тюменской области.

СвЖД пообещали решить вопрос отсутствия билетов по направлению из ХМАО на юг. В компании признают: спрос значительно превышает предложение.

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Свердловская железная дорога (СвЖД) уложит в Сургутском районе ХМАО более 37 километров «бесшумного» пути. Работы будут проводиться с мая по октябрь 2024 года. «Более 37 км „бесшумного“ бесстыкового пути уложит СвЖД в Сургутском регионе в 2024 году. <…> Сезон путевых работ стартует в мае и продлится до октября», — написано на сайте компании. Сообщается, что ремонт путей пройдет на участках Игль — Пыть-Ях (более 11 километров), Сурмятин — Вач-Ягун (более 14 километров) в ХМАО и на участке Ягенетта — Нарат (более 11 километров) в ЯНАО. Помимо этого, работы будут воспроизведены на одном километре пути на станции Юность-Комсомольская в Тюменской области. СвЖД пообещали решить вопрос отсутствия билетов по направлению из ХМАО на юг. В компании признают: спрос значительно превышает предложение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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