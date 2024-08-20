Более 5,5 тысячи гектаров земли выделено в Челябинской области для строительства

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В регионе выявлено пяти тысяч 284 участка, доступных под строительство частных домов Фото:

В Челябинской области выявлено более 5,5 тысячи гектаров свободной для строительства земли. По состоянию на 1 августа 2024 года в регионе зафиксировано пять тысяч 284 земельных участка под частные дома, по многоквартирным домам — 448 участков. Об этом сообщается на сайте Росреестра.

«На Южном Урале выявлено более 5,5 тысячи гектаров свободной для строительства земли. По состоянию на 1 августа 2024 года, на территории Челябинской области выявлено пять тысяч 284 земельных участка и территории под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), общей площадью четыре тысячи 369 гектаров и 448 земельных участков и территорий под размещение многоквартирных домов, общей площадью одна тысяча 160 гектаров», — сообщили в ведомстве.

Как отметили в ведомстве, за прошлый 2023 год показатель по количеству земельных участков под строительство ИЖС увеличился на 40% до трех тысяч 762 участков. А по многоквартирным домам — на 51,8% до 295 участков.

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В Челябинской области выявлено более 5,5 тысячи гектаров свободной для строительства земли. По состоянию на 1 августа 2024 года в регионе зафиксировано пять тысяч 284 земельных участка под частные дома, по многоквартирным домам — 448 участков. Об этом сообщается на сайте Росреестра. «На Южном Урале выявлено более 5,5 тысячи гектаров свободной для строительства земли. По состоянию на 1 августа 2024 года, на территории Челябинской области выявлено пять тысяч 284 земельных участка и территории под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), общей площадью четыре тысячи 369 гектаров и 448 земельных участков и территорий под размещение многоквартирных домов, общей площадью одна тысяча 160 гектаров», — сообщили в ведомстве. Как отметили в ведомстве, за прошлый 2023 год показатель по количеству земельных участков под строительство ИЖС увеличился на 40% до трех тысяч 762 участков. А по многоквартирным домам — на 51,8% до 295 участков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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