Более 5,5 тысячи гектаров земли выделено в Челябинской области для строительства

20 августа 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

В регионе выявлено пяти тысяч 284 участка, доступных под строительство частных домов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинской области выявлено более 5,5 тысячи гектаров свободной для строительства земли. По состоянию на 1 августа 2024 года в регионе зафиксировано пять тысяч 284 земельных участка под частные дома, по многоквартирным домам — 448 участков. Об этом сообщается на сайте Росреестра. «На Южном Урале выявлено более 5,5 тысячи гектаров свободной для строительства земли. По состоянию на 1 августа 2024 года, на территории Челябинской области выявлено пять тысяч 284 земельных участка и территории под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), общей площадью четыре тысячи 369 гектаров и 448 земельных участков и территорий под размещение многоквартирных домов, общей площадью одна тысяча 160 гектаров», — сообщили в ведомстве. Как отметили в ведомстве, за прошлый 2023 год показатель по количеству земельных участков под строительство ИЖС увеличился на 40% до трех тысяч 762 участков. А по многоквартирным домам — на 51,8% до 295 участков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области выявлено более 5,5 тысячи гектаров свободной для строительства земли. По состоянию на 1 августа 2024 года в регионе зафиксировано пять тысяч 284 земельных участка под частные дома, по многоквартирным домам — 448 участков. Об этом сообщается на сайте Росреестра. «На Южном Урале выявлено более 5,5 тысячи гектаров свободной для строительства земли. По состоянию на 1 августа 2024 года, на территории Челябинской области выявлено пять тысяч 284 земельных участка и территории под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), общей площадью четыре тысячи 369 гектаров и 448 земельных участков и территорий под размещение многоквартирных домов, общей площадью одна тысяча 160 гектаров», — сообщили в ведомстве. Как отметили в ведомстве, за прошлый 2023 год показатель по количеству земельных участков под строительство ИЖС увеличился на 40% до трех тысяч 762 участков. А по многоквартирным домам — на 51,8% до 295 участков.