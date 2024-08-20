20 августа 2024

Один ребенок погиб после взрыва в квартире в Новороссийске

© Служба новостей «URA.RU»
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При взрыве в жилом доме пострадали дети
При взрыве в жилом доме пострадали дети Фото:

В Новороссийске в результате взрыва в многоэтажном жилом доме погиб один ребенок, еще трое получили ранения. Инцидент случился в квартире, расположенной на 13-м этаже, передает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы региона.

«По предварительным данным, в результате взрыва погиб ребенок 2008 года рождения. Трое детей в возрасте 10, 17 и 16 лет получили травмы и были доставлены в госпиталь Новороссийска», — сообщает источник из экстренных служб агентству.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю подтвердили отсутствие возгорания после взрыва и уточнили, что в настоящее время проводятся следственные действия, передает «Коммерсант». Официальные представители Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю пока не раскрывают детали происшествия.

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В Новороссийске в результате взрыва в многоэтажном жилом доме погиб один ребенок, еще трое получили ранения. Инцидент случился в квартире, расположенной на 13-м этаже, передает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы региона. «По предварительным данным, в результате взрыва погиб ребенок 2008 года рождения. Трое детей в возрасте 10, 17 и 16 лет получили травмы и были доставлены в госпиталь Новороссийска», — сообщает источник из экстренных служб агентству. В пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю подтвердили отсутствие возгорания после взрыва и уточнили, что в настоящее время проводятся следственные действия, передает «Коммерсант». Официальные представители Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю пока не раскрывают детали происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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