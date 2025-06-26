«Выглядит обреченным»: профайлер оценил состояние Зеленского на саммите НАТО

Профайлер Анищенко: Зеленский выглядел обреченным на саммите НАТО в Гааге
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У Зеленского был стеклянный взгляд на саммите НАТО в Гааге, заявил Анищенко
У Зеленского был стеклянный взгляд на саммите НАТО в Гааге, заявил Анищенко Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский выглядел подавленным и обреченным на саммите НАТО в Гааге. Об этом заявил профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко. По его словам, поведение украинского лидера заметно отличалось от прежнего, когда он был в центре внимания.

«На видео с общего фотографирования Зеленский стоит абсолютно напряженный. Он не знает, как себя вести. Он не реагирует, стоит как вкопанный. Если называть вещи своими именами, получается обреченность, подавленность», — отметил Анищенко в беседе с RT. Эксперт также обратил внимание на напряженные губы и расфокусированный взгляд президента Украины. По его словам, эти признаки могут свидетельствовать о депрессивном состоянии.

По словам Анищенко, при выходе из машины Зеленский поджимал губы, что говорит о стрессе и сожалении. Он также отметил тяжелую походку украинского лидера и опущенную голову при подъеме по лестнице, что, по мнению профайлера, указывает на отсутствие уверенности и нежелание присутствовать на мероприятии.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщал, что Владимира Зеленского пригласили на ужин с лидерами стран НАТО в Гааге без участия в официальных политических дискуссиях,. Кроме того, вопрос поддержки Украины был исключен из повестки саммита. По данным СМИ, такое решение связано с позицией президента США Дональда Трампа, который выступает против членства Украины в альянсе.

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Президент Украины Владимир Зеленский выглядел подавленным и обреченным на саммите НАТО в Гааге. Об этом заявил профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко. По его словам, поведение украинского лидера заметно отличалось от прежнего, когда он был в центре внимания. «На видео с общего фотографирования Зеленский стоит абсолютно напряженный. Он не знает, как себя вести. Он не реагирует, стоит как вкопанный. Если называть вещи своими именами, получается обреченность, подавленность», — отметил Анищенко в беседе с RT. Эксперт также обратил внимание на напряженные губы и расфокусированный взгляд президента Украины. По его словам, эти признаки могут свидетельствовать о депрессивном состоянии. По словам Анищенко, при выходе из машины Зеленский поджимал губы, что говорит о стрессе и сожалении. Он также отметил тяжелую походку украинского лидера и опущенную голову при подъеме по лестнице, что, по мнению профайлера, указывает на отсутствие уверенности и нежелание присутствовать на мероприятии. Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщал, что Владимира Зеленского пригласили на ужин с лидерами стран НАТО в Гааге без участия в официальных политических дискуссиях,. Кроме того, вопрос поддержки Украины был исключен из повестки саммита. По данным СМИ, такое решение связано с позицией президента США Дональда Трампа, который выступает против членства Украины в альянсе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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