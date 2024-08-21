Екатеринбургская экоактивистка Елена Кольцова, чей дом в СТ «Учитель» возле «Меги» полностью сгорел, собрала необходимую сумму для строительства нового жилья. Сейчас она вместе с детьми временно разместилась у соседей. О том, как складывается жизнь после пожара, она рассказала корреспонденту URA.RU.
«Пока мы живем у соседей. Собранных средств хватает на начало строительства, и мы уже готовимся к возведению наших 32 квадратных метров — на том же месте, где стоял старый дом», — рассказала общественница. Сбор средств для нее объявили коллеги-волонтеры. Сама Кольцова является активной защитницей природы, экологом, выступала, в частности, против планов некоторых застройщиков засыпать озеро Малая Здохня, где растут краснокнижные растения.
Пожар в СТ «Учитель» произошел в ночь на 13 августа. Сгорел не только дом экоактивистки, но и ее бывшего супруга, полковника полиции в отставке Владимира Кольцова. Они сразу заявили, что дома кто-то поджег. Вскоре полицейские действительно задержали сотрудника Уральского лесотехнического университета Алексея Калимулина, который накануне угрожал Кольцовой. Более подробно об этой истории, — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!