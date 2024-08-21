Свердловчанин расправился 35 ударами ножа с 19-летним парнем. Фото

22 августа 2024 в 14:26 Размер текста - 17 +

Убийцу отправили в колонию строго режима на девять лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Краснотурьинске (Свердловская область) 36-летний мужчина расправился с 19-летним собутыльником из-за ссоры. Первой, кому убийца рассказал о происшествии, стала его мать, которая позже сообщила об этом силовикам. Теперь виновнику предстоит отсидеть девять лет в колонии строгого режима, рассказали URA.RU правоохранители. «В ходе застолья между его участниками произошел словесный конфликт. На почве ссоры злоумышленник вооружился ножом и причинил им своему оппоненту множественные ранения, от полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. После случившегося фигурант сообщил о совершенном убийстве по телефону своей матери, которая прибыла к месту событий», — пояснил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. Следователи организовали проверку, собрав доказательства для передачи дела в суд. Там мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на девять лет. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что осужденный уже имел опыт нарушения уголовного кодекса в 2012 году, а погибшей молодой человек, несмотря на свой возраст, тоже привлекался к ответственности в 2018, 2019, 2020 и 2021 годах. «Обвиняемый расправился со своим приятелем весьма жестоко, причинив ему порядка 35 колото-резаных ранений в жизненно важные органы», — отметил полковник Горелых. Сыщики изъяли орудие преступления Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Краснотурьинске (Свердловская область) 36-летний мужчина расправился с 19-летним собутыльником из-за ссоры. Первой, кому убийца рассказал о происшествии, стала его мать, которая позже сообщила об этом силовикам. Теперь виновнику предстоит отсидеть девять лет в колонии строгого режима, рассказали URA.RU правоохранители. «В ходе застолья между его участниками произошел словесный конфликт. На почве ссоры злоумышленник вооружился ножом и причинил им своему оппоненту множественные ранения, от полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. После случившегося фигурант сообщил о совершенном убийстве по телефону своей матери, которая прибыла к месту событий», — пояснил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. Следователи организовали проверку, собрав доказательства для передачи дела в суд. Там мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на девять лет. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что осужденный уже имел опыт нарушения уголовного кодекса в 2012 году, а погибшей молодой человек, несмотря на свой возраст, тоже привлекался к ответственности в 2018, 2019, 2020 и 2021 годах. «Обвиняемый расправился со своим приятелем весьма жестоко, причинив ему порядка 35 колото-резаных ранений в жизненно важные органы», — отметил полковник Горелых.