Власти Нижневартовска раскрыли, когда дадут отопление

Отопление в жилых домах Нижневартовска появится, когда среднесуточная температура станет ниже восьми градусов тепла и продержится пять суток. Сейчас коммунальщики завершают подготовку к отопительному сезону, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.
«По информации департамента ЖКХ администрации города, подача тепла в жилой фонд будет осуществляться в соответствии с температурным режимом. В соответствии с утвержденным постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, подача тепла в жилые дома осуществляется при установлении среднесуточной температуры ниже 8 градусов на протяжении пяти суток», — прокомментировали агентству в мэрии Нижневартовска.
В настоящее время коммунальщики завершают подготовку систем теплообеспечения. Проверки готовности жилого фонда к зиме проходят с участием инспекторов Ростехнадзора. А подача отопления в соцобъекты города будет осуществляется по заявке их руководителей.
Ранее URA.RU сообщало, что отопление в жилых домах Ханты-Мансийска появится не позднее 10 сентября. Об этом объявил глава города Максим Ряшин.
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