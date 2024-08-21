21 августа 2024

Власти Нижневартовска раскрыли, когда дадут отопление

Отопление в Нижневартовске включат, когда температура опустится ниже 8 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске завершается подготовка к отопительному сезону
В Нижневартовске завершается подготовка к отопительному сезону Фото:

Отопление в жилых домах Нижневартовска появится, когда среднесуточная температура станет ниже восьми градусов тепла и продержится пять суток. Сейчас коммунальщики завершают подготовку к отопительному сезону, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

«По информации департамента ЖКХ администрации города, подача тепла в жилой фонд будет осуществляться в соответствии с температурным режимом. В соответствии с утвержденным постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, подача тепла в жилые дома осуществляется при установлении среднесуточной температуры ниже 8 градусов на протяжении пяти суток», — прокомментировали агентству в мэрии Нижневартовска.

В настоящее время коммунальщики завершают подготовку систем теплообеспечения. Проверки готовности жилого фонда к зиме проходят с участием инспекторов Ростехнадзора. А подача отопления в соцобъекты города будет осуществляется по заявке их руководителей.

Ранее URA.RU сообщало, что отопление в жилых домах Ханты-Мансийска появится не позднее 10 сентября. Об этом объявил глава города Максим Ряшин.

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Отопление в жилых домах Нижневартовска появится, когда среднесуточная температура станет ниже восьми градусов тепла и продержится пять суток. Сейчас коммунальщики завершают подготовку к отопительному сезону, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. «По информации департамента ЖКХ администрации города, подача тепла в жилой фонд будет осуществляться в соответствии с температурным режимом. В соответствии с утвержденным постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, подача тепла в жилые дома осуществляется при установлении среднесуточной температуры ниже 8 градусов на протяжении пяти суток», — прокомментировали агентству в мэрии Нижневартовска. В настоящее время коммунальщики завершают подготовку систем теплообеспечения. Проверки готовности жилого фонда к зиме проходят с участием инспекторов Ростехнадзора. А подача отопления в соцобъекты города будет осуществляется по заявке их руководителей. Ранее URA.RU сообщало, что отопление в жилых домах Ханты-Мансийска появится не позднее 10 сентября. Об этом объявил глава города Максим Ряшин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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