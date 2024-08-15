Мэр Ханты-Мансийска объяснил, когда включится отопление

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин объявил, что отопление в жилых домах появится не позднее 10 сентября 2024 года. В школах, детсадах и больницах батареи начнут нагреваться с 1 сентября.
«На объекты социального значения тепло подадут 1 сентября. В многоквартирных жилых домах батареи начнут нагреваться не позднее 10 сентября», — сообщил Ряшин в своем telegram-канале.
В настоящее время специалисты завершают подготовку систем теплообеспечения. В конце августа на энергоснабжающих предприятиях города пройдут проверки готовности к холодному сезону, с 7 октября их проинспектируют эксперты Ростехнадзора.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО сообщили дату отключения отопления в жилых домах. Отопительный сезон закончился 1 июня.
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