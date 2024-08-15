15 августа 2024

Мэр Ханты-Мансийска объяснил, когда включится отопление

В Ханты-Мансийске отопление в жилых домах включится с 10 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийске включат отопление в жилых домах 10 сентября
В Ханты-Мансийске включат отопление в жилых домах 10 сентября Фото:

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин объявил, что отопление в жилых домах появится не позднее 10 сентября 2024 года. В школах, детсадах и больницах батареи начнут нагреваться с 1 сентября. 

«На объекты социального значения тепло подадут 1 сентября. В многоквартирных жилых домах батареи начнут нагреваться не позднее 10 сентября», — сообщил Ряшин в своем telegram-канале.

В настоящее время специалисты завершают подготовку систем теплообеспечения. В конце августа на энергоснабжающих предприятиях города пройдут проверки готовности к холодному сезону, с 7 октября их проинспектируют эксперты Ростехнадзора.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО сообщили дату отключения отопления в жилых домах. Отопительный сезон закончился 1 июня. 

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Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин объявил, что отопление в жилых домах появится не позднее 10 сентября 2024 года. В школах, детсадах и больницах батареи начнут нагреваться с 1 сентября.  «На объекты социального значения тепло подадут 1 сентября. В многоквартирных жилых домах батареи начнут нагреваться не позднее 10 сентября», — сообщил Ряшин в своем telegram-канале. В настоящее время специалисты завершают подготовку систем теплообеспечения. В конце августа на энергоснабжающих предприятиях города пройдут проверки готовности к холодному сезону, с 7 октября их проинспектируют эксперты Ростехнадзора. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО сообщили дату отключения отопления в жилых домах. Отопительный сезон закончился 1 июня. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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