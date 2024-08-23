Инспекторы поймали должника в центре Екатеринбурга Фото: Илья Московец © URA.RU

В центре Екатеринбурга инспекторы поймали бизнесмена на Kia K5, который накопил штрафов на 600 тысяч рублей. Мужчину заметили при помощи специальных камер по фиксации правонарушителей. Теперь ему придется заплатить вдвойне, чтобы иномарку не забрали, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«За рулем Kia находился 38-летний мужчина, который не ожидал, что его будут искать за неуплату. Автомобиль оформлен на юридическое лицо в другом регионе, директором которой и является автомобилист», — следует из сообщения.

Бизнесмена передали службе судебных приставов для дальнейшего разбирательства, транспорт задержан. «Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости оплаты вынесенных штрафов за нарушения ПДД в установленный законом срок», — отметили в ведомстве.

Мужчине придется заплатить вдвойне, чтобы сохранить машину Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области