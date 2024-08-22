Суд снова продлил арест экс-главе отделения Роспотребнадзора в ХМАО, обвиняемому во взятках

Суд Пыть-Яха оставил бывшего начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО Александра Щербакова под стражей до 27 сентября 2024 года. Экс-чиновник обвиняется в коррупции. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«Рассмотрев в судебном заседании ходатайство следователя и представленные материалы дела, суд продлил Щербакову срок содержания под стражей на месяц, то есть до 27 сентября 2024 года. Постановление не вступило в законную силу», — сообщает telegram-канал.
В августе истек срок меры пресечения, которую суд назначил обвиняемому ранее, поэтому следователь обратился в суд с ходатайством о продлении содержания под стражей. Адвокат предлагал заменить наказание на домашний арест, поскольку обвиняемый — пенсионер, он сотрудничал со следствием и скрываться не собирается. Но суд не нашел оснований для смягчения приговора. На экс-главу Роспотребнадзора заведено 10 уголовных дел, в том числе за получение взятки и незаконное бездействие. Он принимал вознаграждения от руководителя частных детских садов. В ответ на это, игнорировал нарушения санитарно-эпидемиологических норм в образовательных учреждениях.
Ранее URA.RU писало, что Щербакова поместили под арест на два месяца. Суд по его делу идет с осени 2023 года.
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