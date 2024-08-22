22 августа 2024

Суд снова продлил арест экс-главе отделения Роспотребнадзора в ХМАО, обвиняемому во взятках

Бывший глава отделения Роспотребнадзора ХМАО останется под стражей еще на месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд снова продлил арест экс-главе отделения Роспотребнадзора из ХМАО
Суд снова продлил арест экс-главе отделения Роспотребнадзора из ХМАО Фото:

Суд Пыть-Яха оставил бывшего начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО Александра Щербакова под стражей до 27 сентября 2024 года. Экс-чиновник обвиняется в коррупции. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«Рассмотрев в судебном заседании ходатайство следователя и представленные материалы дела, суд продлил Щербакову срок содержания под стражей на месяц, то есть до 27 сентября 2024 года. Постановление не вступило в законную силу», — сообщает telegram-канал.

В августе истек срок меры пресечения, которую суд назначил обвиняемому ранее, поэтому следователь обратился в суд с ходатайством о продлении содержания под стражей. Адвокат предлагал заменить наказание на домашний арест, поскольку обвиняемый — пенсионер, он сотрудничал со следствием и скрываться не собирается. Но суд не нашел оснований для смягчения приговора. На экс-главу Роспотребнадзора заведено 10 уголовных дел, в том числе за получение взятки и незаконное бездействие. Он принимал вознаграждения от руководителя частных детских садов. В ответ на это, игнорировал нарушения санитарно-эпидемиологических норм в образовательных учреждениях.

Ранее URA.RU писало, что Щербакова поместили под арест на два месяца. Суд по его делу идет с осени 2023 года. 

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Суд Пыть-Яха оставил бывшего начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО Александра Щербакова под стражей до 27 сентября 2024 года. Экс-чиновник обвиняется в коррупции. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры». «Рассмотрев в судебном заседании ходатайство следователя и представленные материалы дела, суд продлил Щербакову срок содержания под стражей на месяц, то есть до 27 сентября 2024 года. Постановление не вступило в законную силу», — сообщает telegram-канал. В августе истек срок меры пресечения, которую суд назначил обвиняемому ранее, поэтому следователь обратился в суд с ходатайством о продлении содержания под стражей. Адвокат предлагал заменить наказание на домашний арест, поскольку обвиняемый — пенсионер, он сотрудничал со следствием и скрываться не собирается. Но суд не нашел оснований для смягчения приговора. На экс-главу Роспотребнадзора заведено 10 уголовных дел, в том числе за получение взятки и незаконное бездействие. Он принимал вознаграждения от руководителя частных детских садов. В ответ на это, игнорировал нарушения санитарно-эпидемиологических норм в образовательных учреждениях. Ранее URA.RU писало, что Щербакова поместили под арест на два месяца. Суд по его делу идет с осени 2023 года. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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