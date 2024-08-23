Хуснуллин прибыл в Курскую область по поручению Путина

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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, хуснуллин марат
Марат Хуснуллин обсудит дальнейшее восстановление региона с врио губернатора Алексеем Смирновым Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин прибыл в Курскую область по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом вице-премьер сообщил в своих соцсетях.

«По поручению президента приехал в Курскую область», — написал Хуснуллин в своем официальном telegram-канале. Из текста поста следует, что вице-премьер прибыл с целью оценить ситуацию после обстрелов и обсудить план по восстановлению инфраструктуры и поддержке населения. Он также обсудил с врио губернатора Алексеем Смирновым вопросы развития региона и дальнейшего строительства.

Ранее Хуснуллин отметил, что российские власти гарантируют полную компенсацию за жилье, разрушенное в результате обстрелов ВСУ, жителям Курской области и приграничных территорий. По его словам, сейчас в регионах ведется оценка повреждений и составляется сметная документация. Он отметил, что для каждого региона приграничья определена цена за квадратный метр, по которой люди смогут получить компенсацию. Кроме того, он напомнил о выплате в десять тысяч рублей, положенной пострадавшим.

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Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин прибыл в Курскую область по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом вице-премьер сообщил в своих соцсетях. «По поручению президента приехал в Курскую область», — написал Хуснуллин в своем официальном telegram-канале. Из текста поста следует, что вице-премьер прибыл с целью оценить ситуацию после обстрелов и обсудить план по восстановлению инфраструктуры и поддержке населения. Он также обсудил с врио губернатора Алексеем Смирновым вопросы развития региона и дальнейшего строительства. Ранее Хуснуллин отметил, что российские власти гарантируют полную компенсацию за жилье, разрушенное в результате обстрелов ВСУ, жителям Курской области и приграничных территорий. По его словам, сейчас в регионах ведется оценка повреждений и составляется сметная документация. Он отметил, что для каждого региона приграничья определена цена за квадратный метр, по которой люди смогут получить компенсацию. Кроме того, он напомнил о выплате в десять тысяч рублей, положенной пострадавшим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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