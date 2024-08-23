Хуснуллин: жители приграничья получат полную компенсацию за разрушенные ВСУ дома

23 августа 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Вице-премьер России Марат Хуснуллин пообещал полную компенсацию жителям домов, пострадавших от обстрелов ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские власти пообещали выплатить полную компенсацию жителям Курской области и приграничья, которые лишись домов из-за обстрелов ВСУ. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. «Жители приграничья получат полную компенсацию за разрушенное ударами ВСУ жилье», — передает RT слова вице-премьера. Он также упомянул, для каждого региона утверждена Минстроем цена за квадратный метр. По этой цене люди смогут получить компенсацию. Кроме того Хуснуллин напомнил об единоразовой выплате в 10 тысяч рублей, которую государство выплачивает пострадавшим. По его словам, сейчас в областях, которые подверглись атаке ВСУ, ведется оценка повреждений и составляется сметная документация. Как только обстановка в региона будет благополучной, начнутся строительные и восстановительные работы. Ранее глава региона Вячеслав Гладков заявил, что более четырех миллиардов рублей, которое выделило правительство РФ для Белгородской области, которые пойдут на оказание помощи тем, кто пострадал от обстрелов ВСУ. Еще 600 миллионов государство выделило для жителей Курской области. Кроме того, ЦБ России предложил списать долги по ипотеке жителям этих территорий. Отмечается, что в случае частичных разрушений, заемщиков могут освободить от уплаты ипотечных платежей на год без начисления процентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские власти пообещали выплатить полную компенсацию жителям Курской области и приграничья, которые лишись домов из-за обстрелов ВСУ. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. «Жители приграничья получат полную компенсацию за разрушенное ударами ВСУ жилье», — передает RT слова вице-премьера. Он также упомянул, для каждого региона утверждена Минстроем цена за квадратный метр. По этой цене люди смогут получить компенсацию. Кроме того Хуснуллин напомнил об единоразовой выплате в 10 тысяч рублей, которую государство выплачивает пострадавшим. По его словам, сейчас в областях, которые подверглись атаке ВСУ, ведется оценка повреждений и составляется сметная документация. Как только обстановка в региона будет благополучной, начнутся строительные и восстановительные работы. Ранее глава региона Вячеслав Гладков заявил, что более четырех миллиардов рублей, которое выделило правительство РФ для Белгородской области, которые пойдут на оказание помощи тем, кто пострадал от обстрелов ВСУ. Еще 600 миллионов государство выделило для жителей Курской области. Кроме того, ЦБ России предложил списать долги по ипотеке жителям этих территорий. Отмечается, что в случае частичных разрушений, заемщиков могут освободить от уплаты ипотечных платежей на год без начисления процентов.