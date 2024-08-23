На вокзале в Екатеринбурге задерживают поезда, пассажиры ждут часами. Фото

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Причина задержки поездов неизвестна (архивное фото)
Причина задержки поездов неизвестна (архивное фото) Фото:

На вокзале Екатеринбург-Пассажирский несколько поездов и электричек задержали, люди не могут уехать часами. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«Продолжается задержка поездов и электричек. На табло видно, что „Ласточку“ из Красноуфимска в Екатеринбург задерживают на два часа и 40 минут», — негодует пассажирка.

Причина задержек неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Свердловской Железной Дороги. На момент публикации ответ не поступил.

Табло на екатеринбургском вокзале к восьми вечера
Табло на екатеринбургском вокзале к восьми вечера
Фото:

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На вокзале Екатеринбург-Пассажирский несколько поездов и электричек задержали, люди не могут уехать часами. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «Продолжается задержка поездов и электричек. На табло видно, что „Ласточку“ из Красноуфимска в Екатеринбург задерживают на два часа и 40 минут», — негодует пассажирка. Причина задержек неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Свердловской Железной Дороги. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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