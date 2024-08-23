Причина задержки поездов неизвестна (архивное фото)
На вокзале Екатеринбург-Пассажирский несколько поездов и электричек задержали, люди не могут уехать часами. Об этом URA.RU рассказал очевидец.
«Продолжается задержка поездов и электричек. На табло видно, что „Ласточку“ из Красноуфимска в Екатеринбург задерживают на два часа и 40 минут», — негодует пассажирка.
Причина задержек неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Свердловской Железной Дороги. На момент публикации ответ не поступил.
Табло на екатеринбургском вокзале к восьми вечера
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