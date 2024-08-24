У синагоги во Франции раздался взрыв

Возле синагоги Бет Яаков в городе Ла-Гранд-Мотт (Франция) взорвались две машины. В одной из них находился баллон с газом. После взрыва начался пожар. Об этом заявили иностранные СМИ.
«На месте происшествия горят две машины, припаркованные перед местом отправления культа. Сообщается, что в одной из машин хранился газовый баллон. Две двери в молитвенный дом также охвачены пламенем», — сообщили в BMFTV. Там добавили, что незадолго до взрыва место происшествия покинул подозрительный человек. Также в издании сообщили о том, что в результате взрыва был ранен полицейский.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал «преступным» это происшествие и подчеркнул, что оно было направлено именно против синагоги. Его слова передают i24news. Там подчеркнули, что в регионе усилены меры обеспечения безопасности еврейского населения.
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