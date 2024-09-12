Диетолог назвал овощ, содержащий 15 витаминов и минералов

Диетолог Пристанский: тыква богата клетчаткой и витаминами группы B

13 сентября 2024 в 06:36 Размер текста - 17 +

Диетолог Пристанский ппредостерег от употребления тыквы людей с непереносимостью витаминов B и C Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тыква является ценным источником клетчатки и витаминов, в том числе группы B и C, сообщил диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1». В тыкве содержатся витамины С, В1, В2, В6, Е, каротин, соли калия, кальция, фосфора, железа, меди, цинка, фтор, железо. Всего в овоще содержится 15 витамином и минералов. «Этот овощ также содержит множество полезных микроэлементов и фолиевую кислоту, необходимую для кроветворения. Самый идеальный вариант — срывать с грядки и жевать, так мы получаем большое количество клетчатки», — рассказал Пристанский. Пристанский также упомянул разнообразие способов приготовления тыквы, включая десерты с медом и блюда с мясом. Однако он предостерег от употребления тыквы людей с непереносимостью витаминов B и C. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тыква является ценным источником клетчатки и витаминов, в том числе группы B и C, сообщил диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1». В тыкве содержатся витамины С, В1, В2, В6, Е, каротин, соли калия, кальция, фосфора, железа, меди, цинка, фтор, железо. Всего в овоще содержится 15 витамином и минералов. «Этот овощ также содержит множество полезных микроэлементов и фолиевую кислоту, необходимую для кроветворения. Самый идеальный вариант — срывать с грядки и жевать, так мы получаем большое количество клетчатки», — рассказал Пристанский. Пристанский также упомянул разнообразие способов приготовления тыквы, включая десерты с медом и блюда с мясом. Однако он предостерег от употребления тыквы людей с непереносимостью витаминов B и C.