Пентагон: западное оружие не станет панацеей для Киева

Министерство обороны США считает, что ни один отдельный вид вооружений не станет панацеей для Киева, которая могла бы позволить ему одержать победу в конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на регулярном брифинге.
«Я хотел бы обратить внимание на комментарии министра обороны США [Ллойда Остина] на авиабазе Рамштайн на прошлой неделе. Он тогда подчеркнул, что нет какого-то одного вида оружия, нет панацеи, которая позволит Украине преуспеть», — сказал пресс-секретарь Пентагона.
Райдер добавил, что, по мнению США, Украина должна применять американские вооружения таким образом, чтобы заручиться наиболее выгодной позицией на возможных будущих переговорах. При этом в начале сентября в Пентагоне объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 250 миллионов долларов. В него войдут снаряды и ракетные комплексы Stinger и Javelin и БМП Bradley, пишет «Национальная служба новостей».
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