Пентагон: западное оружие не станет панацеей для Киева

13 сентября 2024 в 00:27 Размер текста - 17 +

Пентагон: поставляемое оружие не принесет победу Киеву Фото: Lisa Ferdinando / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны США считает, что ни один отдельный вид вооружений не станет панацеей для Киева, которая могла бы позволить ему одержать победу в конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на регулярном брифинге. «Я хотел бы обратить внимание на комментарии министра обороны США [Ллойда Остина] на авиабазе Рамштайн на прошлой неделе. Он тогда подчеркнул, что нет какого-то одного вида оружия, нет панацеи, которая позволит Украине преуспеть», — сказал пресс-секретарь Пентагона. Райдер добавил, что, по мнению США, Украина должна применять американские вооружения таким образом, чтобы заручиться наиболее выгодной позицией на возможных будущих переговорах. При этом в начале сентября в Пентагоне объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 250 миллионов долларов. В него войдут снаряды и ракетные комплексы Stinger и Javelin и БМП Bradley, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство обороны США считает, что ни один отдельный вид вооружений не станет панацеей для Киева, которая могла бы позволить ему одержать победу в конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на регулярном брифинге. «Я хотел бы обратить внимание на комментарии министра обороны США [Ллойда Остина] на авиабазе Рамштайн на прошлой неделе. Он тогда подчеркнул, что нет какого-то одного вида оружия, нет панацеи, которая позволит Украине преуспеть», — сказал пресс-секретарь Пентагона. Райдер добавил, что, по мнению США, Украина должна применять американские вооружения таким образом, чтобы заручиться наиболее выгодной позицией на возможных будущих переговорах. При этом в начале сентября в Пентагоне объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 250 миллионов долларов. В него войдут снаряды и ракетные комплексы Stinger и Javelin и БМП Bradley, пишет «Национальная служба новостей».