RT: боец ВС России взорвал гранату рядом с военными ВСУ, спасая сослуживцев

13 сентября 2024 в 02:16 Размер текста - 17 +

Погибший герой ушел на СВО добровольцем в 2022 году Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Личность российского бойца, героически погибшего в октябре 2022 года, установлена — это бывший директор школы из Пензенской области Сергей Никитин. Он подорвал гранату, оказавшись рядом с военными ВСУ, чтобы прикрыть отход своих сослуживцев. Об этом рассказал его сын. «Они попали в окружение. Отец принял решение прикрывать отход своего отряда. Остался один, был ранен. И чтобы не попасть в плен, когда к нему подступили враги, он подорвал гранату рядом с ними», — рассказал сын Сергея Никитина в интервью RT. Боец был посмертно представлен к ордену Мужества за свой подвиг. Погибший герой ранее работал директором школы в Пензенской области. В апреле 2022 года он, узнав о первом «грузе 200» в их районе, почувствовал личную ответственность и отправился добровольцем на СВО. В мае того же года он проявил героизм, спасая раненого товарища, а в июне поддерживал штурмовики в Харьковской области. Погиб Сергей Никитин 1 октября в ДНР. Ранее президент России Владимир Путин встретился с подполковником Александром Даниловым, который спас своих военных в Курской области, рискуя жизнью. Данилов две недели возглавлял оборону в Курской области, командуя 1 батальоном 30-го мотострелкового полка 14 Армейского корпуса после того, как ВСУ вторглись 6 августа, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Личность российского бойца, героически погибшего в октябре 2022 года, установлена — это бывший директор школы из Пензенской области Сергей Никитин. Он подорвал гранату, оказавшись рядом с военными ВСУ, чтобы прикрыть отход своих сослуживцев. Об этом рассказал его сын. «Они попали в окружение. Отец принял решение прикрывать отход своего отряда. Остался один, был ранен. И чтобы не попасть в плен, когда к нему подступили враги, он подорвал гранату рядом с ними», — рассказал сын Сергея Никитина в интервью RT. Боец был посмертно представлен к ордену Мужества за свой подвиг. Погибший герой ранее работал директором школы в Пензенской области. В апреле 2022 года он, узнав о первом «грузе 200» в их районе, почувствовал личную ответственность и отправился добровольцем на СВО. В мае того же года он проявил героизм, спасая раненого товарища, а в июне поддерживал штурмовики в Харьковской области. Погиб Сергей Никитин 1 октября в ДНР. Ранее президент России Владимир Путин встретился с подполковником Александром Даниловым, который спас своих военных в Курской области, рискуя жизнью. Данилов две недели возглавлял оборону в Курской области, командуя 1 батальоном 30-го мотострелкового полка 14 Армейского корпуса после того, как ВСУ вторглись 6 августа, передает «Царьград».