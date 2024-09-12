12 сентября 2024

RT: боец ВС России взорвал гранату рядом с военными ВСУ, спасая сослуживцев

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Погибший герой ушел на СВО добровольцем в 2022 году Фото:
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Личность российского бойца, героически погибшего в октябре 2022 года, установлена — это бывший директор школы из Пензенской области Сергей Никитин. Он подорвал гранату, оказавшись рядом с военными ВСУ, чтобы прикрыть отход своих сослуживцев. Об этом рассказал его сын.

«Они попали в окружение. Отец принял решение прикрывать отход своего отряда. Остался один, был ранен. И чтобы не попасть в плен, когда к нему подступили враги, он подорвал гранату рядом с ними», — рассказал сын Сергея Никитина в интервью RT. Боец был посмертно представлен к ордену Мужества за свой подвиг.

Погибший герой ранее работал директором школы в Пензенской области. В апреле 2022 года он, узнав о первом «грузе 200» в их районе, почувствовал личную ответственность и отправился добровольцем на СВО. В мае того же года он проявил героизм, спасая раненого товарища, а в июне поддерживал штурмовики в Харьковской области. Погиб Сергей Никитин 1 октября в ДНР.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с подполковником Александром Даниловым, который спас своих военных в Курской области, рискуя жизнью. Данилов две недели возглавлял оборону в Курской области, командуя 1 батальоном 30-го мотострелкового полка 14 Армейского корпуса после того, как ВСУ вторглись 6 августа, передает «Царьград».

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Личность российского бойца, героически погибшего в октябре 2022 года, установлена — это бывший директор школы из Пензенской области Сергей Никитин. Он подорвал гранату, оказавшись рядом с военными ВСУ, чтобы прикрыть отход своих сослуживцев. Об этом рассказал его сын. «Они попали в окружение. Отец принял решение прикрывать отход своего отряда. Остался один, был ранен. И чтобы не попасть в плен, когда к нему подступили враги, он подорвал гранату рядом с ними», — рассказал сын Сергея Никитина в интервью RT. Боец был посмертно представлен к ордену Мужества за свой подвиг. Погибший герой ранее работал директором школы в Пензенской области. В апреле 2022 года он, узнав о первом «грузе 200» в их районе, почувствовал личную ответственность и отправился добровольцем на СВО. В мае того же года он проявил героизм, спасая раненого товарища, а в июне поддерживал штурмовики в Харьковской области. Погиб Сергей Никитин 1 октября в ДНР. Ранее президент России Владимир Путин встретился с подполковником Александром Даниловым, который спас своих военных в Курской области, рискуя жизнью. Данилов две недели возглавлял оборону в Курской области, командуя 1 батальоном 30-го мотострелкового полка 14 Армейского корпуса после того, как ВСУ вторглись 6 августа, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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