12 сентября 2024

Кандидат в вице-президенты США описал возможный план Трампа по Украине

Вэнс: план Трампа по Украине включает заморозку по линии фронта и нейтралитет
© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп хочет заморозить линию фронта на Украине после своего избрания президентом США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии, представил свое видение мирного плана Дональда Трампа для Украины. Он высказался об этом в эфире подкаста Shawn Ryan Show, запись которого доступна на YouTube.

«Трамп садится и говорит русским, украинцам и европейцам: „Вы, ребята, должны определить, как выглядит мирное урегулирование“. И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет как демилитаризованная зона. Она будет сильно укреплена», — сказал Вэнс.

Он утверждает, что такой подход позволит сохранить суверенитет Украины и одновременно обеспечит Россию гарантиями нейтральности Украины и ее неприсоединения к НАТО. Он полагает, что в случае избрания Трампа президентом США, достижение такого соглашения произойдет «очень быстро».

По данным NBC, Киев боится, что Трамп поможет России выиграть СВО. В частности, кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис пригрозила Трампу, что президент РФ Владимир Путин может съесть его на обед.

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Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии, представил свое видение мирного плана Дональда Трампа для Украины. Он высказался об этом в эфире подкаста Shawn Ryan Show, запись которого доступна на YouTube. «Трамп садится и говорит русским, украинцам и европейцам: „Вы, ребята, должны определить, как выглядит мирное урегулирование“. И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет как демилитаризованная зона. Она будет сильно укреплена», — сказал Вэнс. Он утверждает, что такой подход позволит сохранить суверенитет Украины и одновременно обеспечит Россию гарантиями нейтральности Украины и ее неприсоединения к НАТО. Он полагает, что в случае избрания Трампа президентом США, достижение такого соглашения произойдет «очень быстро». По данным NBC, Киев боится, что Трамп поможет России выиграть СВО. В частности, кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис пригрозила Трампу, что президент РФ Владимир Путин может съесть его на обед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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