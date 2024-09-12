Белый дом заявил, что обеспечит Украину всем необходимым для самозащиты

13 сентября 2024 в 02:40 Размер текста - 17 +

Карин Жан-Пьер отказалась комментировать слова Путина о возможных ударах Киева вглубь РФ Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки подтвердили свои намерения поддержать Украину в ее праве на самозащиту. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы сфокусированы на том, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для самозащиты и возврата ее территорий», — отметила Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга. Это заявление было сделано на фоне обсуждения возможности использования украинскими вооруженными силами американского оружия для нанесения ударов по территории России. Пресс-секретарь также воздержалась от комментариев по поводу высказываний президента России Владимира Путина о рисках военного противостояния между Россией и НАТО в связи с ситуацией на Украине. При этом в Госдепе сообщали, что Вашингтон не готов объявить о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь РФ. Однако Путин предупредил, что Москва посчитает, что ЕС, НАТО и США вступили в войну с РФ, если Киеву позволят наносить такие удары. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты Америки подтвердили свои намерения поддержать Украину в ее праве на самозащиту. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы сфокусированы на том, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для самозащиты и возврата ее территорий», — отметила Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга. Это заявление было сделано на фоне обсуждения возможности использования украинскими вооруженными силами американского оружия для нанесения ударов по территории России. Пресс-секретарь также воздержалась от комментариев по поводу высказываний президента России Владимира Путина о рисках военного противостояния между Россией и НАТО в связи с ситуацией на Украине. При этом в Госдепе сообщали, что Вашингтон не готов объявить о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь РФ. Однако Путин предупредил, что Москва посчитает, что ЕС, НАТО и США вступили в войну с РФ, если Киеву позволят наносить такие удары.