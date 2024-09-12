12 сентября 2024

Белый дом заявил, что обеспечит Украину всем необходимым для самозащиты

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, Карин Жан-Пьер, stock
Карин Жан-Пьер отказалась комментировать слова Путина о возможных ударах Киева вглубь РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты Америки подтвердили свои намерения поддержать Украину в ее праве на самозащиту. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы сфокусированы на том, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для самозащиты и возврата ее территорий», — отметила Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга. Это заявление было сделано на фоне обсуждения возможности использования украинскими вооруженными силами американского оружия для нанесения ударов по территории России. Пресс-секретарь также воздержалась от комментариев по поводу высказываний президента России Владимира Путина о рисках военного противостояния между Россией и НАТО в связи с ситуацией на Украине.

При этом в Госдепе сообщали, что Вашингтон не готов объявить о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь РФ. Однако Путин предупредил, что Москва посчитает, что ЕС, НАТО и США вступили в войну с РФ, если Киеву позволят наносить такие удары.

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Соединенные Штаты Америки подтвердили свои намерения поддержать Украину в ее праве на самозащиту. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы сфокусированы на том, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для самозащиты и возврата ее территорий», — отметила Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга. Это заявление было сделано на фоне обсуждения возможности использования украинскими вооруженными силами американского оружия для нанесения ударов по территории России. Пресс-секретарь также воздержалась от комментариев по поводу высказываний президента России Владимира Путина о рисках военного противостояния между Россией и НАТО в связи с ситуацией на Украине. При этом в Госдепе сообщали, что Вашингтон не готов объявить о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь РФ. Однако Путин предупредил, что Москва посчитает, что ЕС, НАТО и США вступили в войну с РФ, если Киеву позволят наносить такие удары.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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