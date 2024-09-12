Адвокат рассказала, как Блиновская общается с детьми из СИЗО

Адвокат Сальникова: Блиновская разговаривает с детьми по телефону из СИЗО

Адвокат заявила, что Блиновская готова к судебным заседаниям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Арестованная Елена Блиновская, известная как «королева марафонов», общается с детьми по телефону, несмотря на нахождение в СИЗО. Об этом сообщила ее адвокат Наталия Сальникова.

«Звонки разрешены. Откуда я знаю, [на какие средства живут дети]. Я не обладаю такой информацией. Есть же бабушки, дедушки, родственники, друзья. С бабушкой они находятся»», — приводит слова Сальниковой «Газета.ru». Адвокат отметила, что Блиновская активно работает над погашением долгов, продавая свое имущество.

Также она добавила, что блогер признала вину, что является смягчающим обстоятельством. По словам Сальниковой, «королева марафонов» находится в нормальном эмоциональном состоянии и готова к судебным заседаниям.

Елену Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей, на данный момент она находится в СИЗО. В августе она подала кассационную жалобу с требованием признать ее невиновной по обвинению в неуплате на сумму 1,1 миллиарда рублей. 12 сентября состоялось очередное судебное заседание по ее делу.