Минобороны Британии сообщило о сопровождении судов РФ и перехвате самолетов

13 сентября 2024 в 02:15 Размер текста - 17 +

Британский флот сопроводил российские корабли и перехватил самолеты Фото: Министерство обороны Великобритании Британские военно-морские силы отслеживали движение российских кораблей в проливе Ла-Манш и Северном море на прошлой неделе. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании. «В ходе шестидневной операции, проведенной в партнерстве с союзниками по НАТО, фрегат HMS Iron Duke сопровождал подводную лодку „Новороссийск“ и буксир „Евгений Чуров“ через пролив Па-де-Кале в Атлантический океан», — говорится в заявлении Минобороны. После прохода вод Великобритании задачу наблюдения за российскими кораблями приняли на себя французские ВМС. Фрегат HMS Iron Duke вернулся в Северное море для сопровождения других российских кораблей, включая корвет «Стойкий» и танкер Yaz. Позже британский фрегат передал обязанности по наблюдению патрульному кораблю HMS Tyne. В заявлении подчеркивается, что действия российских кораблей соответствовали международному морскому праву. Эта шестидневная операция является частью стандартных мер по мониторингу деятельности военных кораблей в международных водах, передает «Национальная служба новостей». В рамках этой операции британские моряки отслеживали движение российских кораблей, обеспечивая безопасность мореплавания и контроль за ситуацией в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Британские военно-морские силы отслеживали движение российских кораблей в проливе Ла-Манш и Северном море на прошлой неделе. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании. «В ходе шестидневной операции, проведенной в партнерстве с союзниками по НАТО, фрегат HMS Iron Duke сопровождал подводную лодку „Новороссийск“ и буксир „Евгений Чуров“ через пролив Па-де-Кале в Атлантический океан», — говорится в заявлении Минобороны. После прохода вод Великобритании задачу наблюдения за российскими кораблями приняли на себя французские ВМС. Фрегат HMS Iron Duke вернулся в Северное море для сопровождения других российских кораблей, включая корвет «Стойкий» и танкер Yaz. Позже британский фрегат передал обязанности по наблюдению патрульному кораблю HMS Tyne. В заявлении подчеркивается, что действия российских кораблей соответствовали международному морскому праву. Эта шестидневная операция является частью стандартных мер по мониторингу деятельности военных кораблей в международных водах, передает «Национальная служба новостей». В рамках этой операции британские моряки отслеживали движение российских кораблей, обеспечивая безопасность мореплавания и контроль за ситуацией в регионе.