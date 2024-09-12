12 сентября 2024

Минобороны Британии сообщило о сопровождении судов РФ и перехвате самолетов

© Служба новостей «URA.RU»
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ВМФ Великобритании. stock, корабли, нато, флот, англия, авианосец, stock, эскадра
Британский флот сопроводил российские корабли и перехватил самолеты Фото:

Британские военно-морские силы отслеживали движение российских кораблей в проливе Ла-Манш и Северном море на прошлой неделе. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

«В ходе шестидневной операции, проведенной в партнерстве с союзниками по НАТО, фрегат HMS Iron Duke сопровождал подводную лодку „Новороссийск“ и буксир „Евгений Чуров“ через пролив Па-де-Кале в Атлантический океан», — говорится в заявлении Минобороны.

После прохода вод Великобритании задачу наблюдения за российскими кораблями приняли на себя французские ВМС. Фрегат HMS Iron Duke вернулся в Северное море для сопровождения других российских кораблей, включая корвет «Стойкий» и танкер Yaz. Позже британский фрегат передал обязанности по наблюдению патрульному кораблю HMS Tyne. В заявлении подчеркивается, что действия российских кораблей соответствовали международному морскому праву.

Эта шестидневная операция является частью стандартных мер по мониторингу деятельности военных кораблей в международных водах, передает «Национальная служба новостей». В рамках этой операции британские моряки отслеживали движение российских кораблей, обеспечивая безопасность мореплавания и контроль за ситуацией в регионе.

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Британские военно-морские силы отслеживали движение российских кораблей в проливе Ла-Манш и Северном море на прошлой неделе. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании. «В ходе шестидневной операции, проведенной в партнерстве с союзниками по НАТО, фрегат HMS Iron Duke сопровождал подводную лодку „Новороссийск“ и буксир „Евгений Чуров“ через пролив Па-де-Кале в Атлантический океан», — говорится в заявлении Минобороны. После прохода вод Великобритании задачу наблюдения за российскими кораблями приняли на себя французские ВМС. Фрегат HMS Iron Duke вернулся в Северное море для сопровождения других российских кораблей, включая корвет «Стойкий» и танкер Yaz. Позже британский фрегат передал обязанности по наблюдению патрульному кораблю HMS Tyne. В заявлении подчеркивается, что действия российских кораблей соответствовали международному морскому праву. Эта шестидневная операция является частью стандартных мер по мониторингу деятельности военных кораблей в международных водах, передает «Национальная служба новостей». В рамках этой операции британские моряки отслеживали движение российских кораблей, обеспечивая безопасность мореплавания и контроль за ситуацией в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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