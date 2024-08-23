23 августа 2024

Пермяки вернулись из украинского плена. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, сапко игорь
Сапко рассказал о возвращении пленных пермяков на родину Фото:

Солдаты-срочники из Пермского края, которые были захвачены в плен на территории Курской области, вернулись в Россию в результате обмена. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека по Пермскому краю Игорь Сапко.

«Пришли хорошие новости, силами Минобороны РФ на территории Белоруссии завершился обмен пленными. В результате переговоров возвращены 115 наших ребят срочников, большинство из них были захвачены в плен в Курской области. Из них двое наших земляков из Перми и один из Чернушки», — написал Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам омбудсмена, военнослужащие будут проходить реабилитацию, им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Сапко добавил, что уже переговорил по телефону с мамами солдат.

Солдаты вернулись на родину
Солдаты вернулись на родину
Фото:

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Солдаты-срочники из Пермского края, которые были захвачены в плен на территории Курской области, вернулись в Россию в результате обмена. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека по Пермскому краю Игорь Сапко. «Пришли хорошие новости, силами Минобороны РФ на территории Белоруссии завершился обмен пленными. В результате переговоров возвращены 115 наших ребят срочников, большинство из них были захвачены в плен в Курской области. Из них двое наших земляков из Перми и один из Чернушки», — написал Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам омбудсмена, военнослужащие будут проходить реабилитацию, им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Сапко добавил, что уже переговорил по телефону с мамами солдат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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