Пермяки вернулись из украинского плена. Фото, видео

Солдаты-срочники из Пермского края, которые были захвачены в плен на территории Курской области, вернулись в Россию в результате обмена. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека по Пермскому краю Игорь Сапко.
«Пришли хорошие новости, силами Минобороны РФ на территории Белоруссии завершился обмен пленными. В результате переговоров возвращены 115 наших ребят срочников, большинство из них были захвачены в плен в Курской области. Из них двое наших земляков из Перми и один из Чернушки», — написал Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам омбудсмена, военнослужащие будут проходить реабилитацию, им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Сапко добавил, что уже переговорил по телефону с мамами солдат.
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Солдаты-срочники из Пермского края, которые были захвачены в плен на территории Курской области, вернулись в Россию в результате обмена. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека по Пермскому краю Игорь Сапко. «Пришли хорошие новости, силами Минобороны РФ на территории Белоруссии завершился обмен пленными. В результате переговоров возвращены 115 наших ребят срочников, большинство из них были захвачены в плен в Курской области. Из них двое наших земляков из Перми и один из Чернушки», — написал Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам омбудсмена, военнослужащие будут проходить реабилитацию, им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Сапко добавил, что уже переговорил по телефону с мамами солдат.