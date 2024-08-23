Пермяки вернулись из украинского плена. Фото, видео

24 августа 2024 в 20:23 Размер текста - 17 +

Сапко рассказал о возвращении пленных пермяков на родину Фото: Сергей Русанов © URA.RU Солдаты-срочники из Пермского края, которые были захвачены в плен на территории Курской области, вернулись в Россию в результате обмена. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека по Пермскому краю Игорь Сапко. «Пришли хорошие новости, силами Минобороны РФ на территории Белоруссии завершился обмен пленными. В результате переговоров возвращены 115 наших ребят срочников, большинство из них были захвачены в плен в Курской области. Из них двое наших земляков из Перми и один из Чернушки», — написал Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам омбудсмена, военнослужащие будут проходить реабилитацию, им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Сапко добавил, что уже переговорил по телефону с мамами солдат. Солдаты вернулись на родину страница Игоря Сапко в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдаты-срочники из Пермского края, которые были захвачены в плен на территории Курской области, вернулись в Россию в результате обмена. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека по Пермскому краю Игорь Сапко. «Пришли хорошие новости, силами Минобороны РФ на территории Белоруссии завершился обмен пленными. В результате переговоров возвращены 115 наших ребят срочников, большинство из них были захвачены в плен в Курской области. Из них двое наших земляков из Перми и один из Чернушки», — написал Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам омбудсмена, военнослужащие будут проходить реабилитацию, им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Сапко добавил, что уже переговорил по телефону с мамами солдат.