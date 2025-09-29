Крупный ТЦ в Перми, в котором проходили дискотеки, сменил название

Торговый центр «Триада», который располагается на улице Куйбышева в Перми, сменил название. На здании появилась новая вывеска: «Куйбышевский».
«На бывшем торговом центре „Триада“, который находится на улице Куйбышева, поменяли вывеску. Теперь он называется „Куйбышевский“, — сообщает корреспондент агентства URA.RU.
В 1954 году на углу улиц Громова (ныне — Куйбышева) и Глеба Успенского началось возведение Дома культуры строителей. Приемка здания состоялась в сентябре 1957 года. Впоследствии сооружение переименовали и отдали профсоюзам. В середине 1990-х в здании находился популярный танцевальный клуб «Апокалипсис», а позже здание перестроили.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми завершился процесс ребрендинга гипермаркета, ранее известного как «Леруа Мерлен», расположенного по адресу шоссе Космонавтов. Теперь предприятие функционирует под новым названием — «Лемана ПРО».
