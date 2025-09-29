Крупный ТЦ в Перми, в котором проходили дискотеки, сменил название

В центре Перми переименовали торговый центр на улице Куйбышева
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермский ТЦ «Триада» сменил название
Пермский ТЦ «Триада» сменил название Фото:

Торговый центр «Триада», который располагается на улице Куйбышева в Перми, сменил название. На здании появилась новая вывеска: «Куйбышевский».

«На бывшем торговом центре „Триада“, который находится на улице Куйбышева, поменяли вывеску. Теперь он называется „Куйбышевский“, — сообщает корреспондент агентства URA.RU.

В 1954 году на углу улиц Громова (ныне — Куйбышева) и Глеба Успенского началось возведение Дома культуры строителей. Приемка здания состоялась в сентябре 1957 года. Впоследствии сооружение переименовали и отдали профсоюзам. В середине 1990-х в здании находился популярный танцевальный клуб «Апокалипсис», а позже здание перестроили.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми завершился процесс ребрендинга гипермаркета, ранее известного как «Леруа Мерлен», расположенного по адресу шоссе Космонавтов. Теперь предприятие функционирует под новым названием — «Лемана ПРО».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Торговый центр «Триада», который располагается на улице Куйбышева в Перми, сменил название. На здании появилась новая вывеска: «Куйбышевский». «На бывшем торговом центре „Триада“, который находится на улице Куйбышева, поменяли вывеску. Теперь он называется „Куйбышевский“, — сообщает корреспондент агентства URA.RU. В 1954 году на углу улиц Громова (ныне — Куйбышева) и Глеба Успенского началось возведение Дома культуры строителей. Приемка здания состоялась в сентябре 1957 года. Впоследствии сооружение переименовали и отдали профсоюзам. В середине 1990-х в здании находился популярный танцевальный клуб «Апокалипсис», а позже здание перестроили. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми завершился процесс ребрендинга гипермаркета, ранее известного как «Леруа Мерлен», расположенного по адресу шоссе Космонавтов. Теперь предприятие функционирует под новым названием — «Лемана ПРО».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...