Пермяки смогут бесплатно отвезти питомцев электричками с дач

В пермских электричках анонсирован бесплатный провоз животных 4 и 5 октября
Бездомных животных можно перевезти в город для передачи новым владельцам или в приют
В пермских электричках 4 и 5 октября пройдет добрая акция. Она направлена на возвращение питомцев с дачных участков. В выходные провести животных этим видом транспорта пермяки смогут абсолютно бесплатно. 

«В рамках ежегодной благотворительной акции пассажирам предоставляется возможность бесплатно перевозить домашних животных. Это позволяет владельцам вернуть своих питомцев домой, а также дает шанс бездомным кошкам и собакам обрести заботливых хозяев. Их можно перевезти в город для передачи новым владельцам или в приют. Организаторы призывают не упускать возможность помочь животным и принять участие в добром деле», — сообщает telegram-канал «Пермская электричка». 

Ранее URA.RU сообщало о том, что с 29 сентября 2025 года на территории Пермского края пригородные поезда переведены на зимний график движения. Это означает отмену дополнительных электричек, курсировавших с апреля по сентябрь в период повышенного спроса. 

