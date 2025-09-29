Пермяки смогут бесплатно отвезти питомцев электричками с дач

В пермских электричках 4 и 5 октября пройдет добрая акция. Она направлена на возвращение питомцев с дачных участков. В выходные провести животных этим видом транспорта пермяки смогут абсолютно бесплатно.
«В рамках ежегодной благотворительной акции пассажирам предоставляется возможность бесплатно перевозить домашних животных. Это позволяет владельцам вернуть своих питомцев домой, а также дает шанс бездомным кошкам и собакам обрести заботливых хозяев. Их можно перевезти в город для передачи новым владельцам или в приют. Организаторы призывают не упускать возможность помочь животным и принять участие в добром деле», — сообщает telegram-канал «Пермская электричка».
Ранее URA.RU сообщало о том, что с 29 сентября 2025 года на территории Пермского края пригородные поезда переведены на зимний график движения. Это означает отмену дополнительных электричек, курсировавших с апреля по сентябрь в период повышенного спроса.
