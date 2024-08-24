Бастрыкин взял на контроль переселение жильцов копейского барака

25 августа 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Копейске (Челябинская область). Плесень и разрушения угрожают здоровью жильцов не расселенного барака. Об этом говорится в заявлении пресс-службы центрального аппарата ведомства. «Здание в Копейске по улице Обухова, признанное аварийным в прошлом году, находится в непригодном для проживания состоянии. В нем разрушаются несущие конструкции, инженерные системы изношены, канализационными стоками затоплены подвальные помещения, в связи с чем в подъезде и квартирах появилась плесень. Это негативно может сказаться на состоянии здоровья граждан, среди которых несовершеннолетние», — сообщает пресс-служба СК РФ. Срок расселения запланирован на 2025 год, при этом управляющая компания текущий ремонт не проводит. В СУ СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Копейске (Челябинская область). Плесень и разрушения угрожают здоровью жильцов не расселенного барака. Об этом говорится в заявлении пресс-службы центрального аппарата ведомства. «Здание в Копейске по улице Обухова, признанное аварийным в прошлом году, находится в непригодном для проживания состоянии. В нем разрушаются несущие конструкции, инженерные системы изношены, канализационными стоками затоплены подвальные помещения, в связи с чем в подъезде и квартирах появилась плесень. Это негативно может сказаться на состоянии здоровья граждан, среди которых несовершеннолетние», — сообщает пресс-служба СК РФ. Срок расселения запланирован на 2025 год, при этом управляющая компания текущий ремонт не проводит. В СУ СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело.