24 августа 2024

Бастрыкин взял на контроль переселение жильцов копейского барака

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства Фото:

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Копейске (Челябинская область). Плесень и разрушения угрожают здоровью жильцов не расселенного барака. Об этом говорится в заявлении пресс-службы центрального аппарата ведомства.

«Здание в Копейске по улице Обухова, признанное аварийным в прошлом году, находится в непригодном для проживания состоянии. В нем разрушаются несущие конструкции, инженерные системы изношены, канализационными стоками затоплены подвальные помещения, в связи с чем в подъезде и квартирах появилась плесень. Это негативно может сказаться на состоянии здоровья граждан, среди которых несовершеннолетние», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Срок расселения запланирован на 2025 год, при этом управляющая компания текущий ремонт не проводит. В СУ СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело.

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Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Копейске (Челябинская область). Плесень и разрушения угрожают здоровью жильцов не расселенного барака. Об этом говорится в заявлении пресс-службы центрального аппарата ведомства. «Здание в Копейске по улице Обухова, признанное аварийным в прошлом году, находится в непригодном для проживания состоянии. В нем разрушаются несущие конструкции, инженерные системы изношены, канализационными стоками затоплены подвальные помещения, в связи с чем в подъезде и квартирах появилась плесень. Это негативно может сказаться на состоянии здоровья граждан, среди которых несовершеннолетние», — сообщает пресс-служба СК РФ. Срок расселения запланирован на 2025 год, при этом управляющая компания текущий ремонт не проводит. В СУ СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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