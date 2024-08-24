В Екатеринбурге онанист распугал людей на остановке

Извращенец ходит по остановке на ул. Щорса (архивное фото)
На остановке возле торгового центра «Марс» прилюдно мастурбирует мужчина, распугивая прохожих. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях.
«На ул. Щорса, 29 около „Марса“ ходит мужчина в клетчатой рубашке и мастурбирует прилюдно», — передает слова telegram-канал «Злой Екатеринбург». Пользователи предлагают побить онаниста или отправить его на СВО.
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