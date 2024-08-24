24 августа 2024

В Екатеринбурге онанист распугал людей на остановке

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Извращенец ходит по остановке на ул. Щорса (архивное фото)
Извращенец ходит по остановке на ул. Щорса (архивное фото) Фото:

На остановке возле торгового центра «Марс» прилюдно мастурбирует мужчина, распугивая прохожих. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях.

«На ул. Щорса, 29 около „Марса“ ходит мужчина в клетчатой рубашке и мастурбирует прилюдно», — передает слова telegram-канал «Злой Екатеринбург». Пользователи предлагают побить онаниста или отправить его на СВО.

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На остановке возле торгового центра «Марс» прилюдно мастурбирует мужчина, распугивая прохожих. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях. «На ул. Щорса, 29 около „Марса“ ходит мужчина в клетчатой рубашке и мастурбирует прилюдно», — передает слова telegram-канал «Злой Екатеринбург». Пользователи предлагают побить онаниста или отправить его на СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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