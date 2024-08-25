25 августа 2024
24 августа 2024

Ставленник Кухарука начал ревизию деппрома ХМАО. Инсайд

Новый замглавы деппрома ХМАО Гамузов начал ревизию в своей вотчине
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый замдиректора деппрома ХМАО Виктор Гамузов начал инспекцию подконтрольных учреждений
Новый замдиректора деппрома ХМАО Виктор Гамузов начал инспекцию подконтрольных учреждений Фото:

Ставленник врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука Виктор Гамузов, получивший после переезда из Тюмени пост замглавы департамента промышленности, отправился осматривать подведомственные учреждения. Впечатлениями с URA.RU поделились на условиях анонимности источники в Технопарке, где чиновник уже побывал.

«Показался очень тактичным. Мы познакомили его с резидентами, он каждого пригласил на тюменский форум, который пройдет в середине сентября. Первое впечатление сложилось положительное», — отметили инсайдеры.

В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что Гамузов занял пост замглавы деппрома ХМАО. Источники прочат ему кресло директора департамента после выборов губернатора.

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Ставленник врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука Виктор Гамузов, получивший после переезда из Тюмени пост замглавы департамента промышленности, отправился осматривать подведомственные учреждения. Впечатлениями с URA.RU поделились на условиях анонимности источники в Технопарке, где чиновник уже побывал. «Показался очень тактичным. Мы познакомили его с резидентами, он каждого пригласил на тюменский форум, который пройдет в середине сентября. Первое впечатление сложилось положительное», — отметили инсайдеры. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что Гамузов занял пост замглавы деппрома ХМАО. Источники прочат ему кресло директора департамента после выборов губернатора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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