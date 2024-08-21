Тюменский чиновник Гамузов получил пост в правительстве ХМАО

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Виктор Гамузов уже приступил к работе в правительстве ХМАО
Виктор Гамузов уже приступил к работе в правительстве ХМАО Фото:

Экс-глава департамента экономического развития администрации Тюмени Виктор Гамузов получил пост в правительстве ХМАО. Он назначен на должность заместителя директора департамента промышленности, о чем сообщается на едином сайте органов государственной власти Югры.

«Распоряжением временно исполняющего обязанности губернатора Югры Руслана Кухарука c 19 августа на должность заместителя директора департамента промышленности автономного округа назначен Виктор Гамузов», — указано в сообщении. Чиновник в органах госвласти проработал 16 лет. В том числе в качестве первого заместителя главы Урая.

Ранее URA.RU сообщало, что продолжить свою карьеру в Ханты-Мансийске может и жена чиновника – Ольга Гамузова. В Тюмени она работает консультантом по правовым вопросам в Центре информационных технологий Тюменской области.

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Экс-глава департамента экономического развития администрации Тюмени Виктор Гамузов получил пост в правительстве ХМАО. Он назначен на должность заместителя директора департамента промышленности, о чем сообщается на едином сайте органов государственной власти Югры. «Распоряжением временно исполняющего обязанности губернатора Югры Руслана Кухарука c 19 августа на должность заместителя директора департамента промышленности автономного округа назначен Виктор Гамузов», — указано в сообщении. Чиновник в органах госвласти проработал 16 лет. В том числе в качестве первого заместителя главы Урая. Ранее URA.RU сообщало, что продолжить свою карьеру в Ханты-Мансийске может и жена чиновника – Ольга Гамузова. В Тюмени она работает консультантом по правовым вопросам в Центре информационных технологий Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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