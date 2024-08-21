Тюменский чиновник Гамузов получил пост в правительстве ХМАО

Экс-глава департамента экономического развития администрации Тюмени Виктор Гамузов получил пост в правительстве ХМАО. Он назначен на должность заместителя директора департамента промышленности, о чем сообщается на едином сайте органов государственной власти Югры.
«Распоряжением временно исполняющего обязанности губернатора Югры Руслана Кухарука c 19 августа на должность заместителя директора департамента промышленности автономного округа назначен Виктор Гамузов», — указано в сообщении. Чиновник в органах госвласти проработал 16 лет. В том числе в качестве первого заместителя главы Урая.
Ранее URA.RU сообщало, что продолжить свою карьеру в Ханты-Мансийске может и жена чиновника – Ольга Гамузова. В Тюмени она работает консультантом по правовым вопросам в Центре информационных технологий Тюменской области.
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