Правительство РФ поддержало переименование Ростова в Ростов Великий

26 августа 2024 в 19:26 Размер текста - 17 +

Ростов будет переименован в Ростов Великий по решению правительства РФ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Ярославской области Ростов сменит свое название на Ростов Великий по решению Правительства РФ. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. «Правительство России поддержало переименование Ростова в Ростов Великий», — пишет Евраев в своем telegram -канале. Он отметил, что процесс находится на финальной стадии реализации. По словам губернатора, новое название подчеркнет историческую значимость города. Ростов располагается в Ярославской области и считается одним из древнейших город Руси и России. Историческое название города — Ростов Великий. В 2023 году власти региона уже предпринимали попытки сменить название города. Однако официальное решение на федеральном уровне принято только сейчас. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ярославской области Ростов сменит свое название на Ростов Великий по решению Правительства РФ. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. «Правительство России поддержало переименование Ростова в Ростов Великий», — пишет Евраев в своем telegram-канале. Он отметил, что процесс находится на финальной стадии реализации. По словам губернатора, новое название подчеркнет историческую значимость города. Ростов располагается в Ярославской области и считается одним из древнейших город Руси и России. Историческое название города — Ростов Великий. В 2023 году власти региона уже предпринимали попытки сменить название города. Однако официальное решение на федеральном уровне принято только сейчас.