Правительство РФ поддержало переименование Ростова в Ростов Великий

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Ростов будет переименован в Ростов Великий по решению правительства РФ Фото:

В Ярославской области Ростов сменит свое название на Ростов Великий по решению Правительства РФ. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«Правительство России поддержало переименование Ростова в Ростов Великий», — пишет Евраев в своем telegram-канале. Он отметил, что процесс находится на финальной стадии реализации. По словам губернатора, новое название подчеркнет историческую значимость города.

Ростов располагается в Ярославской области и считается одним из древнейших город Руси и России. Историческое название города — Ростов Великий. В 2023 году власти региона уже предпринимали попытки сменить название города. Однако официальное решение на федеральном уровне принято только сейчас.

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В Ярославской области Ростов сменит свое название на Ростов Великий по решению Правительства РФ. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. «Правительство России поддержало переименование Ростова в Ростов Великий», — пишет Евраев в своем telegram-канале. Он отметил, что процесс находится на финальной стадии реализации. По словам губернатора, новое название подчеркнет историческую значимость города. Ростов располагается в Ярославской области и считается одним из древнейших город Руси и России. Историческое название города — Ростов Великий. В 2023 году власти региона уже предпринимали попытки сменить название города. Однако официальное решение на федеральном уровне принято только сейчас.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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