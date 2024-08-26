Макрон отверг предложенную левыми кандидатуру на пост премьера Франции

27 августа 2024 в 00:11 Размер текста - 17 +

Свое заявление Эммануэль Макрон объяснил «институциональной стабильностью» Фото: Официальный сайт Европарламента Президент Франции Эммануэль Макрон отверг возможное участие представителей левой коалиции «Новый народный фронт» (ННФ) в формировании нового кабинета министров страны. Об этом сообщили французские журналисты. «После первого раунда консультаций в Елисейском дворце Макрон объявил, что не рассматривает ННФ во главе правительства из-за институциональной стабильности», — передает телеканал BFMTV. По мнению СМИ, оппозиции собираются вынести вотум недоверия. Новость по теме На выборах во Франции побеждает коалиция политика, презирающего ЕС и НАТО: кто он такой На прошедших внеочередных выборах во французский парламент народный фронт завоевал 182 места из возможных 577. Это позволило движению обойти коалицию Макрона «Вместе за республику». Согласно действующему в стране законодательству, для формирования правительства необходимо взять большинство. Представители блока левых партий в конце июля определились относительно кандидатуры на пост премьер-министра Франции после победы на парламентских выборах. Им должна стать политик Люси Касте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эммануэль Макрон отверг возможное участие представителей левой коалиции «Новый народный фронт» (ННФ) в формировании нового кабинета министров страны. Об этом сообщили французские журналисты. «После первого раунда консультаций в Елисейском дворце Макрон объявил, что не рассматривает ННФ во главе правительства из-за институциональной стабильности», — передает телеканал BFMTV. По мнению СМИ, оппозиции собираются вынести вотум недоверия. На прошедших внеочередных выборах во французский парламент народный фронт завоевал 182 места из возможных 577. Это позволило движению обойти коалицию Макрона «Вместе за республику». Согласно действующему в стране законодательству, для формирования правительства необходимо взять большинство. Представители блока левых партий в конце июля определились относительно кандидатуры на пост премьер-министра Франции после победы на парламентских выборах. Им должна стать политик Люси Касте.